Beğeni garantili yumuşacık poğaça yapmanın sırları

Pastane poğaçası gizi lezzetli ve yumuşacık poğaçalar yapmak için bu adımları bir kenara not edin;

Yoğurmak en temel iş!



Hazırladığınız hamuru yumuşak bir hale getirene kadar yoğurmalısınız. Hamuru ne kadar fazla yoğurursanız yerken ağzınızda dağılma ihtimali de o kadar yüksek olacaktır. Kıyır kıyır poğaçalar yapmak için temelde hamurdan vazgeçmeyin. Üstelik bu sayede poğaçalar normale göre daha fazla kabaracaklar.

Kullandığınız unun kalitesi çok önemli



Kullanacağınız unun kalitesi ikinci önemli unsur. Ucuz diye her ürünü tercih etmekten kaçınmalısınız. Aksi halde kendinizi daha büyük masrafa sokabilirsiniz. Güvendiğiniz markalardan unu temin edin. Ayrıca unu kullanmadan önce elemeyi unutmayın. Bu sayede hamurun topaklanmasının önüne geçmiş olacaksınız.

Kullanacağınız malzemelerin tümü oda sıcaklığında olmalı



Daha yumuşak poğaçalar hazırlamak için malzemelerin oda sıcaklığına gelmesi gerekiyor. Özellikle kullanacağınız süt ve suyun soğuk olmaması önemli. Eğer sıcaklık dengesi bozulursa hamurun da yapısı bozulur.