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Begüm Öner'den kaza açıklaması! Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy, Melis İşiten'in sağlık durumunu açıkladı

21.11.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik kazası geçiren ünlü oyuncular Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in sağlık durumuyla ilgili Ceyhun Fersoy'un kendisi gibi oyuncu olan eşi Begüm Öner'den açıklama geldi. Öner Instagram'dan yaptığı açıklamada, 'Ceyhun iyi, Melis iyi, Sergen de iyi olacak' dedi.

Ünlü oyuncular Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci'nin de aralarında bulunduğu tiyatrocuları taşıyan minibüs Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon yakınlarında bir tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, sanat dünyasını yasa boğacak haberler peş peşe geldi.

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Korkunç kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

"MELİS VE CEYHUN İYİ SERGEN DE İYİ OLACAK"

Kaza sonrası açıklama yapan Ceyhun Fersoy'un kendisi gibi oyuncu olan eşi Begüm Ören, Instagram hesabından arkadaşlarının sağlık durumuna dair açıklamada bulundu. Öner, "Arayan soran herkese çok teşekkürler. Merak ediyorsunuz biliyoruz. Ceyhun iyi, Melis iyi, Sergen de iyi olacak. Kaybettiğimiz arkadaşlarımız var maalesef. Diğer yaralılarımız da iyiye gidiyor. Olabildiğince az hasarla atlatmaya çalışacağız. İnşallah iyi olacağız" dedi.

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