Behzat Ç. bu defa sosyal medya fenomeninin katilinin peşinde! Behzat Ç. 5. yeni bölüm ne zaman?

Behzat Komiser bir yandan bir sosyal medya fenomeninin cinayetini aydınlatmaya çalışırken, diğer yandan Ercüment Çözer'in planının arkasındaki nedeni sorgulayacak.

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde olduğu dizinin 5. bölümü 22 Ağustos Perşembe günü sadece BluTV ekranlarında olacak.

BEHZAT Ç. 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Behzat Komiser önderliğindeki Cinayet Büro, bir sosyal medya fenomeninin cinayetinin ardındaki maktulleri bulmaya çalışacak. Ekibin yine Ankara'nın dört bir yanına dağılacağı bölümde Behzat Ç., Ercüment Çözer'in oyununun ardındaki nedenleri sorgulayacak. Tahsin'in, kendisinin Cinayet Büro'ya dönmesi için öldürüldüğünü düşünen Behzat'ın kafasındaki soru işaretleri giderek artacak.

İnter Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda ise Serdar Akar'ın oturduğu 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nin yeni bölümü 22 Ağustos Perşembe günü sadece BluTV'de...

