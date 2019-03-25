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Behzat Ç.'nin Harun'u Fatih Artman artık kadroda yok!

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SİNEMA TV  | 25.03.2019 11:45 | Son Güncelleme

Ekranlara dönmeye hazırlanan efsane dizi 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nin yeni kadrosunda, Harun karakterini canlandıran Fatih Artman'ın olmayacağı iddia ediliyor.

Behzat Ç.'nin Harun'u Fatih Artman artık kadroda yok!

Hayranlarının merakla beklediği ve başrolünü Erdal Beşikçioğlu'nun oynadığı 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi' dizisinin yeni bölümleri için çalışmalar başladı.

Yeniden toplanmaya başlayan ekipte bazı isimler yer almayacak.

ÇEKİMLERE HAZİRAN AYINDA BAŞLANACAK

Yazar Emrah Serbes'in aynı adlı eserinden uyarlanan diziyi senarist Ercan Mehmet Erdem yeniden yazmaya başladı. Eski ekibi bir araya getirmek için harekete geçen Serdar Akar'ın yöneteceği dizinin çekimlerine Haziran ayında başlanması planlanıyor.

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Medyatava'nın haberine göre, 'Behzat Ç.'nin en dikkat çeken karakterlerinden Harun'a hayat veren Fatih Artman'ın yeni kadroda olmadığı öğrenildi. Kulislerde Harun'un tayini çıkmış gibi gösterileceği ve yerine yeni bir karakterin hikâyeye dahil edileceği konuşuluyor.

SEDA BAKAN'IN DA YOK

Anne olmaya hazırlanan Seda Bakan'ın da yer almayacağı yeni kadro için, eski bölümlerde 'Ercüment Çözer' rolünü canlandıran Nejat İşler'le de görüşülüyor.

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