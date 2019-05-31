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Behzat Ç. yeni sezondan ilk kareler yayınlandı! Behzat Ç.'nin oyuncu kadrosunda kimler var?

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 31.05.2019 20:14 | Son Güncelleme

Ekranlara geri dönmeye hazırlanan efsane dizi Behzat Ç.'den ilk kareler yayınlandı. Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı, hafızalara kazınan polisiye dizi Behzat Ç.'nin çekimleri Ankara'da son sürat devam ediyor. Behzat Ç.'nin yeni sezon oyuncu kadrosu da açıklandı.

Behzat Ç. yeni sezondan ilk kareler yayınlandı! Behzat Ç.'nin oyuncu kadrosunda kimler var?

Dizi tarihinin fenomen projelerinden 'Behzat Ç.'nin yeni sezon kadrosunda efsane ekipten Beşikçioğlu dışında Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol ve Ayça Eren yer alıyor.

Güven Kıraç-Nejat İşler_Behzat Ç.

Bu ekibe ayrıca Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu ve Kadir Çelik dahil oldu.

Ahu Türkpençe_Behzat Ç.

İnter Medya imzasını taşıyan, önceki yıllarda olduğu gibi senaryosunu yine Ercan Mehmet Erdem'in yazdığı ve yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu 'Behzat Ç.'nin yeni bölümleri çok yakında sadece BluTV'de izleyicilerle buluşacak.

Berkay Şal_Behzat Ç.

Canan Ergüder Ece_Behzat Ç.

Erdal Beşikçioğlu_Behzat Ç.

İnanç Konukçu_Behzat Ç.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
efsane dönüyor
yeni katılan oyunculardan inşallah sırıtan olmaz.
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