Bekar kalmaları imkansız olan 'Instagram Erkek Arkadaşları'

Sosyal medyanın artık hayatlarımızın vazgeçilmez bir parçası olduğu su götürmez bir gerçek.. Tabii sosyal medyanın kendisi kadar o mecralarda yaptığımız paylaşımlarda büyük bir önem arz ediyor. Bu durumda özellikle kızların erkek arkadaşlarına ciddi bir sorumluluk düşüyor. "Instagram Erkek Arkadaşı" olmak hiç de azımsanacak kadar basit bir iş değil. Büyük emek ve sabır gerektiren zorlu bir görev.. Biz de sizler için en iyi "Instagram Erkek Arkadaşı" olabilecek kişileri bir araya getirdik. Bu erkeklerin sevgilileri cidden çok şanslı...

İşte en iyi "Instagram Erkek Arkadaşları"

1. Onlar her zaman her yerde hazırdır.

2. Canı pahasına da olsa sevgilisinin en güzel fotoğrafını çeker

3. Her riski göze alır.

4. Yeri gelir yerlerde sürünür. Ama hakkı ödenmez.

5. İşini büyük bir ciddiyetle yapar.

6. Adeta bir süperman olur hem yer üstünde hem yer altında :)

7. Spor yapan sevgiliye destek önemlidir.

8. Bazen bir kaplan edasıyla avına yaklaşır ve o fotoğrafı çeker.

9. Bazen karşılıklı çekilen pozlar bir sanat eserine dönüşebilir.