Bekaret itirafı gündem olan Merve Taşkın "Bebek'te yalıya taşınacağım" deyince ortalık karıştı! Sosyal medyada tepki yağdı

Fenomen Merve Taşkın, bekaret açıklaması, futbolcu ifşaları, seks müzesindeki pozları gibi sansasyon yaratan olaylarla sık sık gündeme geliyor. Taşkın, bu kez de Bebek'te yalıya taşınacağını duyurmasıyla o paylaşımına tepkiler durmadı.

"LAF EBELİĞİ YAPMASIN" DEDİ, TEPKİLER DURMADI

Geçtiğimiz aylarda Instagram'da müstehcen paylaşımlar yaptığı ve Onlyfans kullandığı için hakkında mahkeme kararı alınan Merve Taşkın hapse girebileceğini belirtmişti.

Sosyal medyanın sık sık gündemine düşen genç fenomen bu kez de Twitter'da olaylı bir paylaşımda bulundu.

Bebek'te yalıya taşındığını belirten Merve Taşkın, şu paylaşımda bulundu;

-"Ben yarin istanbulda bebekte sahile sifir yaliya tasiniyorum ama nasil bir sorun bakalim? 18 yasimdan bu yana kendi ayaklarimin uzernde durmayi ve yalniz yasamayi ogrendim. 30 yasina gelip hala bir sey basaramamis aile evinde yasayan insanlar gelip burada bana laf ebeligi yapmasn"

Birçok tepkiye neden olan bu paylaşıma ünlü Twitch yayıncısı Miafitz lakaplı Gözde Demiral'da tiye alarak şöyle bir yanıt verdi;

-"Merve abla 30'umda Bebek'te sahile sıfır yalıya taşınmak için nasıl bi yol izlemem lazım? dil eğitimi? yatırım? ne yapmak lazım tek ricam yolun katardan, dubaiden falan geçmemesi teşekkürler abla."

Sosyal medya kullanıcılarından ise "Neticede kendi hayatın naparsan yap kime ne? Ama sence başkalarına nasihat verebilecek ya da onlar aşağılayabilecek konumda mısın?" şeklinde yorumlar geldi.



