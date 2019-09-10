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Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 09:39 | Son Güncelleme

Kanal D'nin farklı senaryosu ile büyük ses getiren dizisi Zalim İstanbul yeni sezonda ile seyirciyle buluştu. Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken dizinin Ceren'i Bahar Şahin'den ise çok konuşulacak Zalim İstanbul itirafı geldi.

Kanal D'nin yeni sezonu merakla beklenen dizisi Zalim İstanbul seyircisi ile buluştu. Farklı senaryosunun yanı sıra oyunculukları ile de konuşulan dizinin genç yeteneklerinden Bahar Şahin'den ilginç bir itiraf geldi. Antakya’da yaşayan ve İstanbul'a göç etmek zorunda kalan Seher’in 3 çocuğundan biri olan Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin, güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de göz dolduruyor.

O SAHNE ÇEKİLDİKTEN SONRA ÇOK AĞLAMIŞ!

Asi, başına buyruk ve gözü yükseklerde olan Ceren'in hikayesine hayat veren Bahar Şahin aslında gerçek hayatta bambaşka biri. Dizi hakkında bir itirafta bulunan genç oyuncu çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Evin oğlu Cenk Karaçay ile bekaret sahnesi gündem olan Bahar Şahin meğer o sahne sonrası çok utanmış. Hatta sahnenin çekimi sırasında yönetmen Cevdet Mercan’a dönüp “Hocam siz bakmasanız” diye seslenmiş. Bahar Şahin, ayrıca çekimler sonrasında eve gidince çok ağlamış ve çok utanmış.

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Bahar Şahin bahar arif aşk itirafı

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