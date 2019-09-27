Bekarlara duyurulur! Bu tüyolarla sevgili yapmama şansınız yok

Birini beğeniyorsunuz, tanışıyorsunuz ama muhabbeti ve yakınlığı bir türlü ilerletemiyor musunuz? Hiç merak etmeyin bu öneriler sizlere ilaç gibi gelecek. Tanıştığınız kişiyle arkadaşlıktan bir sonraki aşamaya geçmek için çok önemli tüyoları sizler için derledik, tüm bekarlara duyurulur! İşte o önemli tüyolar...
Yüzünüzde küçük bir tebessümle yaklaşın ve "merhaba" deyin. Bu, artık çok fazla kişinin yaptığı bir şey değil. Ve eğer cesaret bulursanız niyetinizi belirtin. Direkt olarak "Seni yemeğe çıkarmak isterim." gibi bir yaklaşımla istediklerini elde edebilen birçok insan var. Denemeye değer, yani sormazsan alamazsın değil mi?
Gözleri yerine karakterini vurgulayın veya kıyafet seçimini beğendiğinizden bahsedin.
Yardımlaşmak iki kişi arasında doğal bir bağ kurulmasına neden olduğu için harika bir muhabbet açma yöntemidir. Uzanamadığınız bir raf için yardım istemek veya yol tarifi sormak kadar basit bir şey bile olabilir.
"Uzun bir süredir bir konu üzerinde düşünüyorum ve senin fikrini merak ettim." demek karşınızdaki kişinin fikirlerine değer verdiğinizi göstermek için iyi bir yoldur. Ve unutmayın, herkesin bir fikri vardır.
Espriler ve şakalar samimi bir iletişim kurmanızı sağlar. Belli bir konu üzerine veya aptalca bir şaka olsa da onu güldürmeyi başarırsanız ilk bariyeri aşmayı da başarırsınız.
Yalandan iyilik istemek kaliteli bir muhabbet açma yöntemidir. Eğer soracağınız gerçek bir iyiliğiniz varsa bu harika ancak yoksa da küçük bir beyaz yalan kimseye zarar getirmez.
Kendinizi tamamen küçük düşürecek bir cümle değil tabii ama kendiniz hakkında dürüst ve küçük bir güçsüzlükten bahsetmek, özellikle de spor yapmak gibi pozitif bir şeyle uğraşırken, bağ kurmanıza yardımcı olabilir.
Aslında düşündüğünüzden daha kolay. Eğer bir markette, restoranda ya da bardaysanız orada bulunmanızın bir sebebi vardır ve karşınızdaki kişi de muhtemelen benzer sebeplerden oradadır. Bu ortak noktanın ne olduğunu öğrenmeye yönelik sorular sorabilirsiniz.
Rastgele bilgiler, bilmeceler ve bilgi soruları gerçekten işe yarayabilir. Bir muhabbetin ortasında ortaya bir bilmece atıp ilerleyen zamanlarda çözüp çözmediğini öğrenmeye çalışabilirsiniz.
Hayat felsefenizden ya da görüşlerinizden bahsetmek, kendinizi açmanın ve karşınızdaki kişiyi de buna yöneltmenin pozitif ve sevecen bir yoludur. Bunun yanında sizi çok çabalıyormuş gibi göstermeyecek olması da bir artı.
Açık uçlu sorular karşınızdaki insanı konuşmaya teşvik eder ve böylece ortak noktalarınızı keşfedebilirsiniz. "Nerelisin?" kadar
basit bir soru bile olabilir.
Ne kadar aşikar da olsa, eğer bir etkinlikteyseniz konuşmacının ya da sanatçının nerede olduğunu, onu görüp görmediğini sorabilirsiniz. Eğer konuşmak istediğiniz kişi tutkulu bir hayransa gerçekten işe yarayabilir.
İlişki ekspertlerine göre, yolda yürürken şeker dağıtır gibi iltifatlar saçmak bile oldukça işe yarayabilir. Elbette biri size dönecek ve iletişim kuracaktır.
Örneğin aynı sırada bekliyorsanız ayrılıp kendi sıranızı oluşturmak hakkında bir şaka yapabilir ya da bu vakti sıkılarak beklemek yerine birlikte geçireceğiniz eğlenceli bir zamana çevirecek başka bir yol bulabilirsiniz.
Senaristler sohbet başlatma konusunda belki de en yetenekli kişilerdir ve inanın bize muhabbet açmak için alıntı yapabileceğiniz sözlerle dolu bir sürü film var. Kulağa çok bayağı gelse de birden çok defa işe yaradığına şahit olduk...
Eğer birine Brad Pitt'e ya da Scarlett Johansson'a benzediğini söylerseniz bu iltifat hoşlarına gidecektir ve büyük ihtimalle konuşmaya devam edeceklerdir.
Gerçek ya da yalandan bir bahis olmasının hiçbir önemi yok. Sadece arkadaşlarınla bir bahse girdiğinden bahsedin, bir şekilde dahil olacaktır. Ya da yan masadaki çiftin ayrılıp ayrılmadığına dair bir teoriyle gidip iddialaşabilirsiniz.
Uçakta yanınızda oturan kişiyle arkadaş olmanın en iyi yolu uçaktan korkuyor olabileceğinizden bahsetmek olabilir. Ya da bir partide kimseyi tanımadığınızdan ve yabancılarla konuşmanın zor olduğundan konuya girebilirsiniz. Karşınızdaki gerçekten konuşmaya değecek biriyse bu taktik işe yarayacaktır.
Eğer ikiniz de aynı yöne gidiyorsanız neden sormayasınız ki? Hem nakit tasarrufu hem de sohbetle geçecek bir yolculuk, hiçbir kötü yanı yok.
Eğer devam eden bir sohbetin içindeyseniz ancak hala biraz utangaç hissedip ne diyeceğinizden emin olamıyorsanız onların söylediklerini tekrar edin. Bu sizin dikkatli bir dinleyici olduğunuzun ve empati yaptığınızın bir göstergesidir. Konuştuğunuz kişi anlaşıldığını hissederse etkili olabilir.
Özellikle buluşmalarda sohbet açmak için kullanabileceğiniz en iyi konulardan biri onlara hayallerindeki tatil yerini sormak olabilir. Sıradan bir sohbet yerine gerçekten birbirinizi tanımaya başlamak için de iyi bir konu.
İlginç olayların ülkesi! Burada nüfusun %95'i erkek
İstanbul için korkutan açıklama: 7 şiddetinin üzerinde olacak
Dünyanın en büyüğü! Meğer şifa kaynağıymış
Twitter'da TT oldu! 'Sesimiz Erdoğan'
Her yaşta ortaya çıkıyor! Sebebi bakın neymiş
Konuşurken 'şey' diyorsanız dikkat! Hastalık belirtisi olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum