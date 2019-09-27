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Bekarlara duyurulur! Bu tüyolarla sevgili yapmama şansınız yok

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 27.09.2019 11:59 | Son Güncelleme

Sevgili olmak isterken hep kanka olanlardansanız bu öneriler tam size göre! Artık bu tüyolar sayesinde beğendiğiniz kişi ile güzel bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Tabi hepsini dozunda uygulamak şartıyla. İşte o tüyolar...

Bekarlara duyurulur! Bu tüyolarla sevgili yapmama şansınız yok

Birini beğeniyorsunuz, tanışıyorsunuz ama muhabbeti ve yakınlığı bir türlü ilerletemiyor musunuz? Hiç merak etmeyin bu öneriler sizlere ilaç gibi gelecek. Tanıştığınız kişiyle arkadaşlıktan bir sonraki aşamaya geçmek için çok önemli tüyoları sizler için derledik, tüm bekarlara duyurulur! İşte o önemli tüyolar...

1. İşleri karmaşıklaştırmayın, sadece cesur olun.

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Yüzünüzde küçük bir tebessümle yaklaşın ve "merhaba" deyin. Bu, artık çok fazla kişinin yaptığı bir şey değil. Ve eğer cesaret bulursanız niyetinizi belirtin. Direkt olarak "Seni yemeğe çıkarmak isterim." gibi bir yaklaşımla istediklerini elde edebilen birçok insan var. Denemeye değer, yani sormazsan alamazsın değil mi?

2. Görünüşü yerine başka özelliklerine iltifat edin.

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Gözleri yerine karakterini vurgulayın veya kıyafet seçimini beğendiğinizden bahsedin.

3. Yardım isteyin.

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Yardımlaşmak iki kişi arasında doğal bir bağ kurulmasına neden olduğu için harika bir muhabbet açma yöntemidir. Uzanamadığınız bir raf için yardım istemek veya yol tarifi sormak kadar basit bir şey bile olabilir.

4. Görüşlerini sorun.

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"Uzun bir süredir bir konu üzerinde düşünüyorum ve senin fikrini merak ettim." demek karşınızdaki kişinin fikirlerine değer verdiğinizi göstermek için iyi bir yoldur. Ve unutmayın, herkesin bir fikri vardır.

5. Bağlayıcı bir espri yapın.

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Espriler ve şakalar samimi bir iletişim kurmanızı sağlar. Belli bir konu üzerine veya aptalca bir şaka olsa da onu güldürmeyi başarırsanız ilk bariyeri aşmayı da başarırsınız.

6. Yalandan bir iyilik isteyin.

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Yalandan iyilik istemek kaliteli bir muhabbet açma yöntemidir. Eğer soracağınız gerçek bir iyiliğiniz varsa bu harika ancak yoksa da küçük bir beyaz yalan kimseye zarar getirmez.

7. Alçak gönüllü bir cümle kullanın.

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Kendinizi tamamen küçük düşürecek bir cümle değil tabii ama kendiniz hakkında dürüst ve küçük bir güçsüzlükten bahsetmek, özellikle de spor yapmak gibi pozitif bir şeyle uğraşırken, bağ kurmanıza yardımcı olabilir.

8. Ortak bir ilgi alanınızdan konu açın.

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Aslında düşündüğünüzden daha kolay. Eğer bir markette, restoranda ya da bardaysanız orada bulunmanızın bir sebebi vardır ve karşınızdaki kişi de muhtemelen benzer sebeplerden oradadır. Bu ortak noktanın ne olduğunu öğrenmeye yönelik sorular sorabilirsiniz.

9. Akılını başından alın.

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Rastgele bilgiler, bilmeceler ve bilgi soruları gerçekten işe yarayabilir. Bir muhabbetin ortasında ortaya bir bilmece atıp ilerleyen zamanlarda çözüp çözmediğini öğrenmeye çalışabilirsiniz.

10. Derin muhabbetlere girmekten korkmayın.

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Hayat felsefenizden ya da görüşlerinizden bahsetmek, kendinizi açmanın ve karşınızdaki kişiyi de buna yöneltmenin pozitif ve sevecen bir yoludur. Bunun yanında sizi çok çabalıyormuş gibi göstermeyecek olması da bir artı.

11. Doğru veya yanlış bir cevabı olmayan sorular sorun.

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Açık uçlu sorular karşınızdaki insanı konuşmaya teşvik eder ve böylece ortak noktalarınızı keşfedebilirsiniz. "Nerelisin?" kadar
basit bir soru bile olabilir.

12. Durumdan faydalanın.

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Ne kadar aşikar da olsa, eğer bir etkinlikteyseniz konuşmacının ya da sanatçının nerede olduğunu, onu görüp görmediğini sorabilirsiniz. Eğer konuşmak istediğiniz kişi tutkulu bir hayransa gerçekten işe yarayabilir.

13. Durup dururken iltifat edin.

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İlişki ekspertlerine göre, yolda yürürken şeker dağıtır gibi iltifatlar saçmak bile oldukça işe yarayabilir. Elbette biri size dönecek ve iletişim kuracaktır.

14. Suç ortağınız olmaya ikna edin.

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Örneğin aynı sırada bekliyorsanız ayrılıp kendi sıranızı oluşturmak hakkında bir şaka yapabilir ya da bu vakti sıkılarak beklemek yerine birlikte geçireceğiniz eğlenceli bir zamana çevirecek başka bir yol bulabilirsiniz.

15. Bir film alıntısı kullanın.

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Senaristler sohbet başlatma konusunda belki de en yetenekli kişilerdir ve inanın bize muhabbet açmak için alıntı yapabileceğiniz sözlerle dolu bir sürü film var. Kulağa çok bayağı gelse de birden çok defa işe yaradığına şahit olduk...

16. Hangi ünlüye benzediklerini düşündüğünüzü söyleyin.

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Eğer birine Brad Pitt'e ya da Scarlett Johansson'a benzediğini söylerseniz bu iltifat hoşlarına gidecektir ve büyük ihtimalle konuşmaya devam edeceklerdir.

17. Bahse girin.

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Gerçek ya da yalandan bir bahis olmasının hiçbir önemi yok. Sadece arkadaşlarınla bir bahse girdiğinden bahsedin, bir şekilde dahil olacaktır. Ya da yan masadaki çiftin ayrılıp ayrılmadığına dair bir teoriyle gidip iddialaşabilirsiniz.

18. Kendi zayıflıklarınızdan bahsederek samimiyet kurun.

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Uçakta yanınızda oturan kişiyle arkadaş olmanın en iyi yolu uçaktan korkuyor olabileceğinizden bahsetmek olabilir. Ya da bir partide kimseyi tanımadığınızdan ve yabancılarla konuşmanın zor olduğundan konuya girebilirsiniz. Karşınızdaki gerçekten konuşmaya değecek biriyse bu taktik işe yarayacaktır.

19. Bir taksi paylaşmayı teklif edin.

4

Eğer ikiniz de aynı yöne gidiyorsanız neden sormayasınız ki? Hem nakit tasarrufu hem de sohbetle geçecek bir yolculuk, hiçbir kötü yanı yok.

20. Söylediklerini tekrar edin.

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Eğer devam eden bir sohbetin içindeyseniz ancak hala biraz utangaç hissedip ne diyeceğinizden emin olamıyorsanız onların söylediklerini tekrar edin. Bu sizin dikkatli bir dinleyici olduğunuzun ve empati yaptığınızın bir göstergesidir. Konuştuğunuz kişi anlaşıldığını hissederse etkili olabilir.

21. Birlikte tatil planlayın.

6

Özellikle buluşmalarda sohbet açmak için kullanabileceğiniz en iyi konulardan biri onlara hayallerindeki tatil yerini sormak olabilir. Sıradan bir sohbet yerine gerçekten birbirinizi tanımaya başlamak için de iyi bir konu.

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