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Beklenen oldu! Barbarians 2. sezon onayı aldı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Barbarians 2. sezon ile yoluna devam edecek. Netflix, ilgiyle karşılanan Alman yapımı Barbarians’ın ikinci sezonu için onay verdi.

Beklenen oldu! Barbarians 2. sezon onayı aldı

Barbarians 2. sezon için Netflix yeşil ışık yaktı. Uluslararası projelerle içerik yelpazesini genişleten Netflix, Alman yapımı Barbarians (Barbaren) 2. sezon için onay verdi. İlk sezonu altı bölümden oluşan Barbarians, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 46 ülkede Netflix’te en çok izlenenler listesinin ilk sırasına yerleşti. Dizinin 2. sezon onayı aldığı Netflix Almanya’nın Twitter’dan yaptığı paylaşımla duyuruldu.

BARBARİANS KONUSU

Barbarians, milattan sonra 9’da Roma İmparatorluğu’na bağlı güçler ile Cermenler arasında gerçekleşen Teutoburg Ormanı Savaşı’na uzanan sürece odaklanıyor. Hikâyenin merkezinde ise bu süreçte kaderleri iç içe geçen üç kişi yer alıyor: Çocuk yaşta Romalılar tarafından alınıp bir lejyoner olarak yetiştirilen Arminius, ailesinin kendisine çizdiği rolü reddedip Cermen kabilelerini bir araya getiren bir savaşçıya dönüşen genç bir kadın olan Thusnelda ve Roma İmparatorluğu’na karşı başlatılan direnişin fitilini ateşleyen Folkwin Wolfspeer.

BARBARİANS OYUNCU KADROSU

Barbara Eder ve Vikings dizisinin bazı bölümlerine imza atan Steve Saint Ledger‘ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda Laurence Rupp, Jeanne Goursaud, David Schütter, Bernhard Schütz, Gaetano Aronica, Jeremy Miliker, Eva Verena Müler ve Sergej Onopko gibi isimler yer alıyor.

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