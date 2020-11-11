Johnny Depp’i çabuk harcadılar! İşte yerine gelen isim

Johnny Depp, darbe üstüne darbe yediği kariyerinde onun yerini alacak olan ilk isim belli oldu. Warner Bros. çekim takviminin sarkmaması için Fantastic Beasts 3 filminden ayrılan Johnny Depp’in rolünü devralması için Mads Mikkelsen ile görüşülüyor.

JOHNNY DEPP YERİNE MADS MIKKELSEN

Fantastic Beasts serisi üçüncü filmle beyaz perde yolculuğuna devam edecek. Seride boy gösteren Johnny Depp, çalkantılı özel hayatı yüzünden seriden kovulunca, serinin planlanan üçüncü filmi sekteye uğradı. Serinin kötü karakteri olan Gellert Grindelwald’u canlandıran Johnny Depp, bundan sonra seride yer almayacak.

Deadline’ın haberine göre Warner Bros., Gellert Grindelwald rolünü devralması için son olarak Druk ile sinemaseverlerin karşısına çıkan Mads Mikkelsen ile görüşüyor. Mikkelsen’in yönetmen David Yates‘in de ilk tercihi olduğu belirtiliyor.

Henüz Mikkelsen ile henüz resmi olarak anlaşılmamış olsa da Warner Bros.’un bir rol için bir an önce anlaşmaya varmak istediği söyleniyor. Zira filmin çekimlerine başlanmış durumda. Hatta Johnny Depp de filmden ayrılmadan önce bir sahnenin çekiminde yer almıştı.

Kasım 2021’de vizyona girmesi planlanan Fantastic Beasts 3, geçtiğimiz günlerde, pandemi şartlarının da etkisiyle 15 Aralık 2022’ye ertelendi.

