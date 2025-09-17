Mynet Trend

Beklenen olmadı! Giderek daha aktif hale geliyor! Bilim insanları şaşkın

NASA ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, Güneş Döngüsü 25’in beklentilerinin aksine çok daha güçlü başladığını bildirdi.

NASA ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güneşi’in 2019’daki döngüsünden sonra 25’inci döngünün zayıf olacağını öngördü. Fakat bu tahminler tutmadı. Güneş Döngüsü 25, NASA ve ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’nin (NOAA) beklentilerinin aksine çok daha güçlü başladı.

NASA Jet Propulsion Laboratory’den plazma fizikçisi Jamie Jasinski, Güneş’in yavaş yavaş uyandığını belirterek, “Tüm işaretler Güneş’in uzun süreli düşük aktivite dönemine gireceğini gösteriyordu. Bu eğilimin tersine dönmesi sürpriz oldu” dedi.

HER 11 YILDA BİR MAKSİMUM AKTİVİTEYE ÇIKIYOR

Bilim insanları, Güneş'in her 11 yılda bir maksimum aktiviteye ulaşıp ardından yeniden minimuma indiğini kaydetti. Bu süreçte güneş lekeleri, patlamalar ve taç küre kütle atımlarının arttığını ifade eden uzmanlar, Güneş’in manyetik kutupların tersine döndüğünü vurguladı.

NASA Jet Tahrik Laboratuvarı'ndan Marco Velli, uzun vadeli güneş verilerini incelediğini ve şaşırtıcı bir şey bulduğunu söyledi. Velli, "2008'de, Güneş döngüsü 24'ün başlangıcında, güneş rüzgarı güçlenmeye başladı ve o zamandan beri istikrarlı bir şekilde artmaya devam etti. Bu güç, hız, yoğunluk, sıcaklık, termal basınç, kütle, momentum, enerji ve manyetik alan büyüklüğü ile ölçülmekte olup bunların hepsinde artış görülmektedir. Kesin olan bir şey varsa o da bundan sonra ne yapacağını tahmin etmenin gerçekten zor olmasıdır" diye konuştu.

