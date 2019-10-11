Bel ağrısı ve bel fıtığı arasındaki farklar nelerdir? Bel ağrısı ve bel fıtığı tedavi yöntemleri nelerdir?

Son derece yaygın bir sorun olan bel ağrısı, hastaların doktora başvurmadaki ikinci en sık neden olarak da kabul ediliyor. Tüm yaşam süresi içinde yüzde 60 ila 90 oranında en az bir kez görülen ve çalışanlar arasında hastalık izinlerinin yaklaşık yüzde 15’ini oluşturan bu ağrılar farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Yaşla birlikte görülme sıklığı artan bel ağrısı sorunu 65 yaşından sonra ise azalıyor. Sevindirici olan şu ki çoğu bel ağrısı hiçbir müdahale olmadan ya da çok hafif bir tıbbi müdahale ile geçiyor. Bel fıtığı ise tüm bel ağrılarının yalnızca yüzde 3’ünü oluşturuyor. Basit bel ağrılarının en tipik özelliğinin birkaç gün içerisinde geçmeleri ve ayrıca bacaklarda ağrı ya da uyuşmaya neden olmamaları olduğunu belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Siyavuş Muhammedrezai, ayrıca bu ağrıların hareketle ve kaslar ısındıkça azaldığına dikkat çekiyor.

BELDE BAŞLAYIP KALÇA ve BACAĞA YAYILAN AĞRI

Böyle bir durumda büyük ihtimalle bel fıtığı söz konusu oluyor. Bel fıtığı durumunda, gün geçtikçe şiddetlenen bel ağrısına kalça ve bacağa yayılan ağrılar, ayrıca bacakta uyuşmalar eşlik ediyor. Ağrılar eforla artıyor ve hastanın hareket kabiliyeti giderek azalıyor. Yaşam kalitesini ciddi oranda olumsuz etkileyen bel fıtığında omurga kemiklerinin arasındaki kıkırdak dokusu çevresindeki koruyucu kılıfı yırtıp dışarı çıkmış oluyor. “Her bel fıtığı bulgu vermeyebilir ancak eğer sinirleri sıkıştırıp şiddetli ağrı, güçsüzlük veya idrar kaçırma gibi birtakım sinirlerin işleyişini bozarsa bu belirtilerin ciddiye alınması gerekir” diyen Dr. Siyavuş Muhammedrezai, belin zorlanması, aşırı hareketsizlik, obezite, sigara ve meslek gibi faktörlerin bel fıtığını tetikleyebilen durumlar olduğuna dikkat çekiyor.