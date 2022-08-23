Bel eş anlamlısı nedir? Belin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Kelimelere ilgisi olan kişiler tarafından bel kelimesinin anlamı araştırılıyor. Kelimenin anlamı ve etimolojisi, arama motorlarından ya da TDK'den bakılıyor. Bunlara ek olarak kelimelerin kökeni de dil ve edebiyat meraklıları tarafından sıkça araştırılıyor. TDK'nin internet sitesinde de bel kelimesinin anlamı açık bir şekilde belirtilmiştir.
TDK'ye göre bel kelimesi şu anlamlara gelmektedir:
Bel kelimesi, yukarıda maddeler hâlinde verdiğimiz anlamları karşılıyor. Bu nedenle, bel kelimesini cümle içerisinde kullanırken mutlaka cümlenin anlamına dikkat etmeliyiz. Bel kelimesinin cümle içinde kullanılmasına şu şekilde örnekler verebiliriz:
Yukarıda belirttiğimiz gibi bel kelimesiyle ilgili farklı anlamlarda cümleler kurabiliriz. Bunun yanı sıra bel eş anlamlısı kelimeler de insanlar tarafından merak ediliyor. Bu eş anlamlıları, cümlede bel kelimesinin yerine kullanabiliriz. Bel kelimesinin eş anlamlısı olan iki tane sözcük vardır. Bel kelimesinin eş anlamı sözcükler şu şekildedir:
Bel kelimesinin eş anlamlısı kelimeyle cümle kurarken taşıdığı anlama dikkat etmek gerekir. Bu noktada ilgili kelimenin eş anlamlıları ile şu şekilde cümleler kurulabilir: