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Bel eş anlamlısı nedir? Belin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

22.08.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazen televizyonda ya da arkadaşlarınız arasında birtakım kelimeler duyarız. Bu kelimeler de bazen bize ilginç gelebilir. Son zamanlarda bel kelimesi ilgi çektiği için anlamı oldukça merak ediliyor. Buna ek olarak kelimenin hangi dilden bizim dilimize katıldığı da bir diğer merak konusu.

Bel eş anlamlısı nedir? Belin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Kelimelere ilgisi olan kişiler tarafından bel kelimesinin anlamı araştırılıyor. Kelimenin anlamı ve etimolojisi, arama motorlarından ya da TDK'den bakılıyor. Bunlara ek olarak kelimelerin kökeni de dil ve edebiyat meraklıları tarafından sıkça araştırılıyor. TDK'nin internet sitesinde de bel kelimesinin anlamı açık bir şekilde belirtilmiştir.

Bel kelimesinin anlamı nedir?

TDK'ye göre bel kelimesi şu anlamlara gelmektedir:

  • İşaret
  • Bu bölümün, sırtın altına rastlayan bölgesi
  • İnsan bedeninde göğüsle karın, sırtla kalçalar arasındaki daralmış bölüm
  • Hayvanlarda omuz başı ile sağrı arası
  • Dağ sırtlarında geçit veren çukur yer
  • Geminin orta bölümü
  • Bardak, şişe, vazo vb.nin ortasındaki dar bölüm

Bel kelimesi, yukarıda maddeler hâlinde verdiğimiz anlamları karşılıyor. Bu nedenle, bel kelimesini cümle içerisinde kullanırken mutlaka cümlenin anlamına dikkat etmeliyiz. Bel kelimesinin cümle içinde kullanılmasına şu şekilde örnekler verebiliriz:

  • Bugün biraz üşütmüşüm sanırım, belim biraz ağrıyor.
  • Bu karşı dağın belini nasıl geçeceğiz bilemiyorum.
  • Bizim buzağının belinde bir hastalık var ama anlayamadım gitti.

Belin eş anlamlıları nedir?

Yukarıda belirttiğimiz gibi bel kelimesiyle ilgili farklı anlamlarda cümleler kurabiliriz. Bunun yanı sıra bel eş anlamlısı kelimeler de insanlar tarafından merak ediliyor. Bu eş anlamlıları, cümlede bel kelimesinin yerine kullanabiliriz. Bel kelimesinin eş anlamlısı olan iki tane sözcük vardır. Bel kelimesinin eş anlamı sözcükler şu şekildedir:

  • İşaret
  • Belen

Bel kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bel kelimesinin eş anlamlısı kelimeyle cümle kurarken taşıdığı anlama dikkat etmek gerekir. Bu noktada ilgili kelimenin eş anlamlıları ile şu şekilde cümleler kurulabilir:

  • Bu durumun bir şeye işaret ettiğini hemen anlamıştı.
  • Karşıya doğru işaret ederken bir yandan bize bakıyordu.
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