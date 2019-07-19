Bel fıtığı ameliyatında yüz güldüren sonuçlar

Bel fıtığı ameliyatı söz konusunu olduğunda birçok kişinin aklına hemen korkutucu sonuçlar gelmektedir. Bel fıtığından en son tercih edilen tedavi yöntemi olan bel fıtığı ameliyatı yeni teknikler sayesinde son derece kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Mikrocerrahi yöntemler sayesinde ameliyat süreci hem kişi hem de cerrah için daha konforlu hale gelmektedir. Operasyon esnasında kullanılan ileri teknik yöntemler operasyon bölgesini defalarca büyüterek gösterdiği için operasyonu gerçekleştiren cerraha daha rahat bir çalışma ortamı sağlamaktadır. Vücuda açılan 1,5-2 santimetre büyüklüğündeki kesiden gerçekleştirilen bu operasyon kişinin vücuduna mümkün olduğunca az miktarda müdahale edilerek başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır.

KİMLER AMELİYAT İÇİN UYGUN?

Bel fıtığı tedavisinde ilk başta kişinin daha rahat hissetmesini sağlayan cerrahi dışı yöntemler tercih edilmektedir. Dinlenme, ilaç tedavisi ve fizik tedavi bunlardan bazılarıdır. Ancak bu gibi tedavilerin işe yaramadığı ve fıtıklaşmanın aşırı seviyede olduğu durumlarda ise ameliyat tercih edilmektedir. Ameliyat olacak kişilerde fıtıklaşmanın neden olduğu belli başlı bazı belirtilerin görülmesi gerekmektedir. Bunların arasında idrar ve bağırsakları kontrol edememe, bacaklarda felce ilerleyen his ve kuvvet kaybı, cinsel organlar civarında uyuşma gibi şiddetli belirtiler yer almaktadır. Bu belirtilere sahip olan kişilerin vakit kaybetmeden acilen bel fıtığı ameliyatına alınması gerekmektedir.