Bel fıtığı ameliyatında yüz güldüren sonuçlar

Bel fıtığı ameliyatı söz konusunu olduğunda birçok kişinin aklına hemen korkutucu sonuçlar gelmektedir. Bel fıtığından en son tercih edilen tedavi yöntemi olan bel fıtığı ameliyatı yeni teknikler sayesinde son derece kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Mikrocerrahi yöntemler sayesinde ameliyat süreci hem kişi hem de cerrah için daha konforlu hale gelmektedir. Operasyon esnasında kullanılan ileri teknik yöntemler operasyon bölgesini defalarca büyüterek gösterdiği için operasyonu gerçekleştiren cerraha daha rahat bir çalışma ortamı sağlamaktadır. Vücuda açılan 1,5-2 santimetre büyüklüğündeki kesiden gerçekleştirilen bu operasyon kişinin vücuduna mümkün olduğunca az miktarda müdahale edilerek başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır.
KİMLER AMELİYAT İÇİN UYGUN?
Bel fıtığı tedavisinde ilk başta kişinin daha rahat hissetmesini sağlayan cerrahi dışı yöntemler tercih edilmektedir. Dinlenme, ilaç tedavisi ve fizik tedavi bunlardan bazılarıdır. Ancak bu gibi tedavilerin işe yaramadığı ve fıtıklaşmanın aşırı seviyede olduğu durumlarda ise ameliyat tercih edilmektedir. Ameliyat olacak kişilerde fıtıklaşmanın neden olduğu belli başlı bazı belirtilerin görülmesi gerekmektedir. Bunların arasında idrar ve bağırsakları kontrol edememe, bacaklarda felce ilerleyen his ve kuvvet kaybı, cinsel organlar civarında uyuşma gibi şiddetli belirtiler yer almaktadır. Bu belirtilere sahip olan kişilerin vakit kaybetmeden acilen bel fıtığı ameliyatına alınması gerekmektedir.
AMELİYAT SONRASI SÜREÇ
Bel fıtığında ameliyatında kullanılan mikroteknik ve mikroendoskopik teknik sayesinde ameliyat sonrası hasta için son derece konforlu ve rahat geçmektedir. Ayrıca iyileşme süreci de oldukça kısa sürmektedir. Operasyonda kişinin vücuduna mümkün olan en az seviyede müdahale gerçekleştirildiği için ameliyat sonrası komplikasyon görülme riski de oldukça düşüktür. Bu yeni yöntemlerin hastaya sağladığı en büyük avantajlardan birisi de operasyon geçiren kişilerin aynı gün ayağa kalkıp yürüyebilmeleridir. Genel olarak operasyondan bir gün sonra taburcu olmak mümkündür. Bel fıtığındaki yeni yöntemler sayesinde operasyon sonrasında dikiş alma işlemine gerek kalmamaktadır. Operasyondan bir hafta sonra kişilerin banyo yapabilmelerinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Sosyal yaşama kısa sürede geri dönmek kişilerin psikolojik olarak da daha iyi hissetmelerini sağlamaktadır.
Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan
Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı
www.belfitigi.com
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