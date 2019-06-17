Bel fıtığı kendiliğinden geçer mi?

Bel ve bacak ağrılarının en sık rastlanan nedenlerinden bir tanesi de bel fıtığıdır. Omurgalar arasında yastık görevi gören disk zaman içerisinde normal yapısını kaybederek fıtıklaşmaya başlamaktadır. Diskler bele esneklik sağlama, şok darbelerini emme ve vücudun üzerine binen ağırlığı vücuda eşit bir şekilde dağıtma görevine sahiptirler. Fıtıklaşan disk sıklıkla hemen yan kısmında yer alan ve bacağa giden sinirler üzerine baskı yapmaya başlamaktadır. Sinirin üzerinde giderek artan bası ile beraber bacaklarda güçsüzlük ya da uyuşma hissi, keskin ağrı veya kramp gibi belirtilere yol açmaktadır. Bel fıtığı özellikle yaşlanmayla beraber ortaya çıkan dejeneratif bir rahatsızlıktır. Genetik yönü de vardır. Omurgayı oluşturan elemanlar içerisinde yer alan diskin doğal yapısının bozulması ile beraber bel fıtığı oluşmaya başlamaktadır.

KENDİLİĞİNDEN İYİLEŞİR Mİ?

Bel fıtığı denildiğinde akla ilk gelen şey ameliyat olsa da aslında ameliyat bel fıtığı rahatsızlıklarının sadece az bir kısmında tercih edilen bir yöntemdir. Bel fıtığı genetik yönü de bulanan dejeneratif bir rahatsızlık rahatsızlıktır ve her zaman kendiliğinden iyileşmez. Ancak henüz başlangıç seviyesinde olan rahatsızlığın ilerlemesini engellemek için günlük hayatta yapılacak bazı değişiklikler yardımcı olmaktadır. Bel, sırt ve karın kaslarını güçlendirmeye yönelik hareketler, doğru pozisyonda oturma, kalkma gibi dikkat edilecek bir kaç küçük şey ile rahatsızlığın daha kötü hale gelmesinin önüne geçilebilmektedir. En iyisi seneler önce belirttiğimiz “Bel Sağlığı İçin 100 Tavsiye”yi dikkatlice okumak ve günlük yaşam esnasında o tavsiyelere harfiyen uymaktır. Bu tavsiyeler belirtilerin azalmasını sağlarken aynı zamanda kişinin yaşam kalitesini yükseltmektedir.