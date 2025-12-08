Mynet Trend

Aralarındaki gizli mesaj ortaya çıktı! Kate Middleton ve Prens William'ın şifreli temas detayı

Almanya Cumhurbaşkanı’nın 3 Aralık’taki İngiltere ziyaretinde boy gösteren Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın arasındaki iletişim dili yakın takipçilerin gözünden kaçmadı. Tek bir dokunuşla büyük bir mesajı anlayan Prenses Kate, konuşmayı sonlandırdı. İşte haberin detayları:

Çiğdem Sevinç

Galler Prensi William ve Prenses Kate Middleton, Almanya Cumhurbaşkanı’nın 3 Aralık’taki İngiltere ziyareti kapsamında Windsor Kalesi’nde düzenlenen sergide yer aldı. Çiftin burada yaşadığı küçük ama dikkat çeken bir an sosyal medyada gündem oldu.

Aralarındaki gizli mesaj ortaya çıktı! Kate Middleton ve Prens William ın şifreli temas detayı 1

O DOKUNUŞLA KONUŞMAYI BİTİRDİ

Kate, sergideki eserleri incelerken bir görevliyle sohbet ederken görüldü. Bu sırada William, amcası Edinburgh Dükü’nün masalarına doğru yaklaştığını fark etti.

Aralarındaki gizli mesaj ortaya çıktı! Kate Middleton ve Prens William ın şifreli temas detayı 2

Bunun üzerine eşine hafifçe sırtına dokunarak ilerlemeleri gerektiğini söyledi. Kate de bu işareti hemen anlayarak konuşmayı nazikçe bitirdi.

Aralarındaki gizli mesaj ortaya çıktı! Kate Middleton ve Prens William ın şifreli temas detayı 3

DAVETİN GÖZDESİ OLDU

Akşam düzenlenen devlet yemeğinde ise Kate büyük ilgi gördü. Prenses, açık mavi elbisesi ve Kraliçe Victoria’nın özel tİarasıyla (tacıyla) davetin en çok konuşulan ismi oldu.

Aralarındaki gizli mesaj ortaya çıktı! Kate Middleton ve Prens William ın şifreli temas detayı 4

