Aralarındaki gizli mesaj ortaya çıktı! Kate Middleton ve Prens William'ın şifreli temas detayı

Galler Prensi William ve Prenses Kate Middleton, Almanya Cumhurbaşkanı’nın 3 Aralık’taki İngiltere ziyareti kapsamında Windsor Kalesi’nde düzenlenen sergide yer aldı. Çiftin burada yaşadığı küçük ama dikkat çeken bir an sosyal medyada gündem oldu.

O DOKUNUŞLA KONUŞMAYI BİTİRDİ

Kate, sergideki eserleri incelerken bir görevliyle sohbet ederken görüldü. Bu sırada William, amcası Edinburgh Dükü’nün masalarına doğru yaklaştığını fark etti.

Bunun üzerine eşine hafifçe sırtına dokunarak ilerlemeleri gerektiğini söyledi. Kate de bu işareti hemen anlayarak konuşmayı nazikçe bitirdi.

DAVETİN GÖZDESİ OLDU

Akşam düzenlenen devlet yemeğinde ise Kate büyük ilgi gördü. Prenses, açık mavi elbisesi ve Kraliçe Victoria’nın özel tİarasıyla (tacıyla) davetin en çok konuşulan ismi oldu.