Bel fıtığı sosyal hayatın her alanını etkiliyor

Bel fıtığı genetik bir sorundur ve aile bel fıtığına yatkınsa kişide de bel fıtığı görülme ihtimali artar. Kişinin hem fiziksel hem de ruhsal açıdan etkilendiği sorunlardan birisi olan bel fıtığı görmezden gelinmemeli ve tedavi ettirilmelidir. Bel fıtığının sosyal hayatı etkileyecek ve kişiyi depresyona sokabilecek bir sorun olduğu göz ardı edilmemelidir.

SOSYAL HAYATTAN KOPMA VE BEL FITIĞI

Bel fıtığı sorunu kendisini ilk olarak bel ağrısı ile belli etse de uzun vadede idrar ve dışkı kaçırma, cinsel ilişkide zorlanma, bacaklarda güç kaybı ve topallama gibi olumsuz etkilerini ortaya çıkarabilir. Tüm bu durumlar kişinin sosyal hayatından ciddi bir şekilde kopmasına, özgüven kaybı yaşamasına ve içine kapanmasına neden olmaktadır. Kolayca tedavi edilebilecek fiziksel bir sorunun kişinin hayatını her anlamda etkilemesine izin verilmemelidir.

BEL FITIĞI VE DEPRESYON

Bel fıtığı fiziksel bir sorun olsa da fıtık ağrılarına bağlı olarak kişinin depresyona girmesi mümkün olmaktadır. Bel fıtığı sorunu olan kişiler uzun süre devam eden, oldukça ciddi ağrılar yaşadıkları için bu durum onları depresyona sürükleyebiliyor.