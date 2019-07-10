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Bel fıtığı sosyal hayatın her alanını etkiliyor

Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan
SAĞLIK  | 10.07.2019 15:23 | Son Güncelleme

Bel fıtığı günümüzde oldukça yaygın bir görülme oranına sahip olan bir sorundur. Bel fıtığının ortaya çıkmasını tetikleyecek pek çok faktör vardır. Sigara içmek, uzun süre hareketsiz kalmak, obezite, masa başı çalışmak, yanlış postürde durmak bel fıtığını tetikler. Bunların yanı sıra, halter, futbol, güreş gibi bel bölgesini zorlayacak sporlarla uğraşmak da bel fıtığı ortaya çıkma ihtimalini artırır.

Bel fıtığı sosyal hayatın her alanını etkiliyor

Bel fıtığı genetik bir sorundur ve aile bel fıtığına yatkınsa kişide de bel fıtığı görülme ihtimali artar. Kişinin hem fiziksel hem de ruhsal açıdan etkilendiği sorunlardan birisi olan bel fıtığı görmezden gelinmemeli ve tedavi ettirilmelidir. Bel fıtığının sosyal hayatı etkileyecek ve kişiyi depresyona sokabilecek bir sorun olduğu göz ardı edilmemelidir.

SOSYAL HAYATTAN KOPMA VE BEL FITIĞI

Bel fıtığı sorunu kendisini ilk olarak bel ağrısı ile belli etse de uzun vadede idrar ve dışkı kaçırma, cinsel ilişkide zorlanma, bacaklarda güç kaybı ve topallama gibi olumsuz etkilerini ortaya çıkarabilir. Tüm bu durumlar kişinin sosyal hayatından ciddi bir şekilde kopmasına, özgüven kaybı yaşamasına ve içine kapanmasına neden olmaktadır. Kolayca tedavi edilebilecek fiziksel bir sorunun kişinin hayatını her anlamda etkilemesine izin verilmemelidir.

BEL FITIĞI VE DEPRESYON

Bel fıtığı fiziksel bir sorun olsa da fıtık ağrılarına bağlı olarak kişinin depresyona girmesi mümkün olmaktadır. Bel fıtığı sorunu olan kişiler uzun süre devam eden, oldukça ciddi ağrılar yaşadıkları için bu durum onları depresyona sürükleyebiliyor.

Bel ağrısı toplumda öylesine yaygındır ki 30 ila 60 yaş arasındaki insanların tamamına yakını hayatlarının bir döneminde bel ağrısı ile karşılaşmaktadır. Bu insanların çok az bir kısmında bel ağrısının nedeni bel fıtığıdır. Bu nedenle kişinin içe kapanması, sosyal hayatından uzaklaşması, ağrı kesicilere olan bağımlılık düzeyi hemen bel fıtığı ile ilişkilendirilmemelidir. Kişinin bel fıtığı tanısının konulması, ilaçlı tedavi ve fizik tedavi ile yaşam kalitesinin yükseltilmesi ya da gerekli durumlarda ameliyat edilmesi gerekir.

Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan
Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı
http://belfitigi.com/

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