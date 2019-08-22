Bel kayması (Spondilolizis) ameliyatı ve iyileşme süreci

Bel kayması ameliyatı hastanın şikayeti ve ihtiyacına göre gelişmektedir. Her hastanın mutlaka ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Genç bir hastada doğuştan kaynamayan iki parça varsa bu parçaları ameliyatla birbirine kaynatma yapıyoruz. Bu sağlandığında hastanın hareketlerinde herhangi bir kısıtlanma olmaz ve hasta normale yakın bir hayat sürebilir. Fakat tanı geciktikçe, tedavi de ona göre şekillenmektedir.
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