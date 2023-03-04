MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Belalı Karakol filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gerard Butler’dan efsane film!

Belalı Karakol filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gerard Butler’dan efsane film!

04.03.2023 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belalı Karakol filmi 4 Mart Cumartesi akşamı Star Tv ekranlarına gelecek. ABD yapımı olan filmin yönetmen koltuğunda Joe Carnahan yer alıyor. Aksiyon ve gerilim türlerinde olan film, 2021 yılı yapımı olup başrolünde ünlü oyuncu Gerard Butler yer alıyor. Peki Belalı Karakol filmi konusu nedir? Belalı Karakol filmi oyuncuları kimler?

Belalı Karakol filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gerard Butler’dan efsane film!

Belalı Karakol filmi bu akşam Star TV’de izleyiciyle buluşacak. Film, saat 20.00’de başlayacak. Küçük bir kasabada profesyonel bir tetikçi, profesyonel bir katil, çaylak bir kadın polis ve kaçacak yeri kalmayan bir dolandırıcı arasında yaşanan savaşı anlatan film aksiyon ve gerilim türlerinde olup ABD yapımıdır. Peki, Belalı Karakol filmi konusu nedir? Belalı Karakol filmi oyuncuları kimler? İşte film ile ilgili merak edilen detaylar…

BELALI KARAKOL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Belalı Karakol, küçük bir kasabada profesyonel bir tetikçi, profesyonel bir katil, çaylak bir kadın polis ve kaçacak yeri kalmayan bir dolandırıcı arasında yaşanan savaşa odaklanıyor. Kurnaz bir dolandırıcı olan Teddy Murretto, ölümcül bir suikastçı olan Bob Viddick'ten kaçmaya çalışır.

belali-karakol-filminin-konusu-nedir-belali-karakol-oyuncu-kadrosu-belali-karakol-kac-yilinda-nerede-cekildi-6328

Bunun için Teddy küçük bir kasaba polis karakolunda saklanmak için bir plan yapar. Ancak kararkola gittiğinde onu kötü bir sürpriz beklemektedir. Polis karakolunda yaşanan beklenmedik olaylar büyük bir ölüm kalım savaşı yaşanmasına neden olur.

BELALI KARAKOL FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

1200x627-belali-karakol-filmi-konusu-nedir-belali-karakol-filmi-oyunculari-kimler-1656410192115

Gerard Butler'ın başrol oynadığı filmde oyuncuya, Frank Grillo ve Alexis Louder gibi isimler eşlik ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda Joe Carnahan otururken, Belalı Karakol filminin senaryosunda da yine yönetmen Joe Carnahan ile birlikte Kurt McLeod bulunuyor. Filmin orijinal adı ise Copshop'tır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun eski hali görenleri hayrete düşürdü! "Sen neymişsin..."Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun eski hali görenleri hayrete düşürdü! "Sen neymişsin..."
Oğuzhan Uğur, Meral Akşener’in açıklamasına kayıtsız kalamadı! "Hikaye bizim, senaryoyu başkaları yazıyor"Oğuzhan Uğur, Meral Akşener’in açıklamasına kayıtsız kalamadı! "Hikaye bizim, senaryoyu başkaları yazıyor"
Akşener'in açıklaması kızdırdı! "Halka en ufak..."Akşener'in açıklaması kızdırdı! "Halka en ufak..."

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Akşener'i ziyaret edecek mi? Açıklama geldi

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Akşener'i ziyaret edecek mi? Açıklama geldi

Fatih Erbakan’dan ‘Meral Akşener’ çıkışı!

Fatih Erbakan’dan ‘Meral Akşener’ çıkışı!

Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sının kızı güzelliğiyle mest etti!

Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sının kızı güzelliğiyle mest etti!

İYİ Parti’den 6’lı masa açıklaması: Henüz karar almadık, kapı açık!

İYİ Parti’den 6’lı masa açıklaması: Henüz karar almadık, kapı açık!

5 lider Saadet Partisi ev sahipliğinde bir araya geldi

5 lider Saadet Partisi ev sahipliğinde bir araya geldi

Görevine geri dönüp açıklama yaptı: İYİ Parti sürpriz yapmadı!

Görevine geri dönüp açıklama yaptı: İYİ Parti sürpriz yapmadı!

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.