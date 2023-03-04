Belalı Karakol filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gerard Butler’dan efsane film!

Belalı Karakol filmi bu akşam Star TV’de izleyiciyle buluşacak. Film, saat 20.00’de başlayacak. Küçük bir kasabada profesyonel bir tetikçi, profesyonel bir katil, çaylak bir kadın polis ve kaçacak yeri kalmayan bir dolandırıcı arasında yaşanan savaşı anlatan film aksiyon ve gerilim türlerinde olup ABD yapımıdır. Peki, Belalı Karakol filmi konusu nedir? Belalı Karakol filmi oyuncuları kimler? İşte film ile ilgili merak edilen detaylar…

BELALI KARAKOL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Belalı Karakol, küçük bir kasabada profesyonel bir tetikçi, profesyonel bir katil, çaylak bir kadın polis ve kaçacak yeri kalmayan bir dolandırıcı arasında yaşanan savaşa odaklanıyor. Kurnaz bir dolandırıcı olan Teddy Murretto, ölümcül bir suikastçı olan Bob Viddick'ten kaçmaya çalışır.

Bunun için Teddy küçük bir kasaba polis karakolunda saklanmak için bir plan yapar. Ancak kararkola gittiğinde onu kötü bir sürpriz beklemektedir. Polis karakolunda yaşanan beklenmedik olaylar büyük bir ölüm kalım savaşı yaşanmasına neden olur.

BELALI KARAKOL FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Gerard Butler'ın başrol oynadığı filmde oyuncuya, Frank Grillo ve Alexis Louder gibi isimler eşlik ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda Joe Carnahan otururken, Belalı Karakol filminin senaryosunda da yine yönetmen Joe Carnahan ile birlikte Kurt McLeod bulunuyor. Filmin orijinal adı ise Copshop'tır.



