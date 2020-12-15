Belarus nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Belarus’u ziyaret etmeyi, bu ülkede çalışmayı veya eğitim almayı planlıyorsanız, bazı temel bilgileri edinmenizde fayda var. Coğrafi güzellikleri, sakinliği, ekonomik koşulları, eğitim sistemi gibi özellikleriyle Belarus, Avrupa’nın öne çıkan ülkelerinden biri. Ayrıca Belarus halkı nazik, arkadaş canlısı ve güler yüzlü bir millet. Buradaki insanlar ziyaretçileri ağırlamaktan, geleneklerini ve kültürel özelliklerini paylaşmaktan memnun olur. Peki Belarus nerede, komşuları hangi ülkeler? Belarus’ta nereleri gezmelisiniz?
Öncelikle Belarus coğrafi olarak nerede sorusunu yanıtlayalım: Belarus Cumhuriyeti veya diğer ismi ile Beyaz Rusya, Orta Avrupa’da bulunan bir ülke. 207,6 bin kilometrekare alanı bulunan Beyaz Rusya; Polonya, Letonya, Rusya ve Ukrayna ile sınır komşusu. Devlet sınırının toplam uzunluğu 2.969 kilometre. Ülkenin denize erişimi yok. Fakat konumu nedeniyle Avrupa ve diğer kıtalar arasında önemli bir ticaret ve ulaşım ağına sahip.
Belarus’un başkenti Minsk şehri. Belarus Minsk ülkenin merkezinde yer alır. Minsk, tarih boyunca defalarca yıkılmış ve yeniden inşa edilmiş. En fazla İkinci Dünya Savaşı zamanında zarar görmüş olsa da, bugün Minsk modern bir Avrupa şehri ve ülkenin en büyük yerleşim yeri. Günümüzde Minsk’te 1,9 milyondan fazla insan yaşar. Minsk havaalanı, birkaç büyük tren istasyonu, yeraltı ve iyi gelişmiş bir yol sistemi dahil olmak üzere mükemmel bir ulaşım bağlantısıyla da isminden söz ettirir.
Topraklarının yüzde 43’ü tarım arazisi, yüzde 39’u orman, yüzde 2’si de göller ve nehirlerden oluşur. Belarus nüfusu son verilere göre 9.724.700 kişi civarında. Bununla birlikte Belarus dili resmi olarak Rusça ve Belarusça. Belarus para birimi olarak Belarus rublesi kullanır. Bu, Rus rublesinden farklı bir para birimi.
Belarus bayrağı ağırlıklı olarak yeşil ve kırmızı renk içerir. Sol kısmında ise beyaz zemin üstüne çeşitli kırmızı desenler barındırır. Belarus’un iklimi, ülke Atlantik hava kütlelerinden etkilendiği için karasal iklim. En sıcak ay Temmuz, en soğuk ay ise Ocak.
Belarus nerede sorusunun yanıtını açıkladıktan sonra, bu ülkenin en popüler yerlerinden bahsedelim.
Türkiye ile Beyaz Rusya arasındaki vize uygulaması karşılıklı olarak 2014 senesinde kaldırıldı. Vize muafiyeti olmasına rağmen, Türk vatandaşları bu ülkede vizesiz olarak en çok 30 gün boyunca kalabilirler. Eğer iş, eğitim, bilimsel araştırma gibi nedenlerle Beyaz Rusya’da daha uzun süre kalacaksanız, İstanbul ya da Ankara’daki konsolosluktan vize başvurusu yapmalısınız. Belarus vize süreniz dolduktan sonra ülkeden çıkış yapmak istediğinizde çıkış vizesi almanız gerekir.
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