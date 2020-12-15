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Belarus nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Ali Gövel Ali Gövel 15.12.2020 15:32 | Son Güncelleme:
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Belarus nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

İçindekiler

  • Belarus Nerede?
  • Belarus Hakkında Bilgiler
  • Belarus Gezilecek Yerler
  • Belarus Vize İstiyor Mu?

Belarus’u defalarca kez duydunuz ama bu ülke hakkında pek bir şey bilmiyor musunuz? Belki de Belarus’u gezmek ya da burada yaşamak istiyorsunuz. Belarus nerede, gezilecek yerler nereler? Belarus’un coğrafi özelliklerinden iklimine, gezilecek en önemli yerlerinden vize isteyip istemediğine kadar pek çok bilgiyi bu yazıda bulabilirsiniz.

Belarus’u ziyaret etmeyi, bu ülkede çalışmayı veya eğitim almayı planlıyorsanız, bazı temel bilgileri edinmenizde fayda var. Coğrafi güzellikleri, sakinliği, ekonomik koşulları, eğitim sistemi gibi özellikleriyle Belarus, Avrupa’nın öne çıkan ülkelerinden biri. Ayrıca Belarus halkı nazik, arkadaş canlısı ve güler yüzlü bir millet. Buradaki insanlar ziyaretçileri ağırlamaktan, geleneklerini ve kültürel özelliklerini paylaşmaktan memnun olur. Peki Belarus nerede, komşuları hangi ülkeler? Belarus’ta nereleri gezmelisiniz?

Belarus Nerede?

Öncelikle Belarus coğrafi olarak nerede sorusunu yanıtlayalım: Belarus Cumhuriyeti veya diğer ismi ile Beyaz Rusya, Orta Avrupa’da bulunan bir ülke. 207,6 bin kilometrekare alanı bulunan Beyaz Rusya; Polonya, Letonya, Rusya ve Ukrayna ile sınır komşusu. Devlet sınırının toplam uzunluğu 2.969 kilometre. Ülkenin denize erişimi yok. Fakat konumu nedeniyle Avrupa ve diğer kıtalar arasında önemli bir ticaret ve ulaşım ağına sahip.

Belarus Hakkında Bilgiler

Belarus’un başkenti Minsk şehri. Belarus Minsk ülkenin merkezinde yer alır. Minsk, tarih boyunca defalarca yıkılmış ve yeniden inşa edilmiş. En fazla İkinci Dünya Savaşı zamanında zarar görmüş olsa da, bugün Minsk modern bir Avrupa şehri ve ülkenin en büyük yerleşim yeri. Günümüzde Minsk’te 1,9 milyondan fazla insan yaşar. Minsk havaalanı, birkaç büyük tren istasyonu, yeraltı ve iyi gelişmiş bir yol sistemi dahil olmak üzere mükemmel bir ulaşım bağlantısıyla da isminden söz ettirir.

Topraklarının yüzde 43’ü tarım arazisi, yüzde 39’u orman, yüzde 2’si de göller ve nehirlerden oluşur. Belarus nüfusu son verilere göre 9.724.700 kişi civarında. Bununla birlikte Belarus dili resmi olarak Rusça ve Belarusça. Belarus para birimi olarak Belarus rublesi kullanır. Bu, Rus rublesinden farklı bir para birimi.

Belarus bayrağı ağırlıklı olarak yeşil ve kırmızı renk içerir. Sol kısmında ise beyaz zemin üstüne çeşitli kırmızı desenler barındırır. Belarus’un iklimi, ülke Atlantik hava kütlelerinden etkilendiği için karasal iklim. En sıcak ay Temmuz, en soğuk ay ise Ocak.

Belarus Gezilecek Yerler

Belarus nerede sorusunun yanıtını açıkladıktan sonra, bu ülkenin en popüler yerlerinden bahsedelim.

  • Minsk: Belarus şehirleri arasında ziyaretçilerin ilk durağı genelde Minsk olur. Kentin, orijinal mimarisinin çoğu İkinci Dünya Savaşı zamanın tahrip edildi. Ancak şehir günümüzde oldukça modern ve temiz bir görünüme sahip. Burada çok sayıda bar, kafe, restoran, mağaza ve alışveriş merkezi yer alır. St. Mary Magdalene Ortodoks Kilisesi, Geleceğe Giden Yol Heykeli gibi birçok önemli anıt da Minsk kentinde konumlanmış durumda.
  • Lida Kalesi: 14’üncü yüzyılda Haçlılardan korunmak amacıyla inşa edilen yapı, eşsiz görünümüyle sizi büyüleyebilir. Özgün mimarisi ve süslü kırmızı tuğlaları ile hoş bir görünüm sunan Lida Kalesi, birçok etkinliğe de ev sahipliği yapar. İç avlusunda, kış aylarında faaliyette olan buz pisti de var.
  • Braslav Gölü: Masmavi görüntüsü, inişli çıkışlı tepeleri ve dev kayalar ile çevrili alanlarıyla öne çıkan Braslav Gölü, doğa tutkunları için ideal bir alan. Burada balık tutabilir, kuşları izleyebilir, kaya tırmanışı yapabilirsiniz.
  • Grodno: Belarus’un batı sınırında yer alan bir şehir. Çoğu insan buraya 12’nci yüzyıldan kalma Kalozha Kilisesi’ni görmeye gelir. İçi renkli bir mimariye sahip olan bu kilise, geometrik süslemeleriyle göz doldurur. Grodno şehrine gelmişken, Tarih ve Arkeoloji Müzesi’ni de ziyaret etmeyi unutmayın.
  • Pripyatsky Ulusal Parkı: Birbirinden farklı çok sayıda ağaç ve kuş türünü bulunduran bu milli park, doğal peyzajı ile muhteşem bir atmosfer sunar. Avrupa’nın Akciğerleri olarak tanınan Pripyatsky Ulusal Parkı’nda doğa ile iç içe harika bir zaman geçirebilir, tekne turuna katılabilir ve doğa yürüyüşü yapabilirsiniz.

Belarus Vize İstiyor Mu?

Türkiye ile Beyaz Rusya arasındaki vize uygulaması karşılıklı olarak 2014 senesinde kaldırıldı. Vize muafiyeti olmasına rağmen, Türk vatandaşları bu ülkede vizesiz olarak en çok 30 gün boyunca kalabilirler. Eğer iş, eğitim, bilimsel araştırma gibi nedenlerle Beyaz Rusya’da daha uzun süre kalacaksanız, İstanbul ya da Ankara’daki konsolosluktan vize başvurusu yapmalısınız. Belarus vize süreniz dolduktan sonra ülkeden çıkış yapmak istediğinizde çıkış vizesi almanız gerekir.

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