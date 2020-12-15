Belarus nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Belarus’u ziyaret etmeyi, bu ülkede çalışmayı veya eğitim almayı planlıyorsanız, bazı temel bilgileri edinmenizde fayda var. Coğrafi güzellikleri, sakinliği, ekonomik koşulları, eğitim sistemi gibi özellikleriyle Belarus, Avrupa’nın öne çıkan ülkelerinden biri. Ayrıca Belarus halkı nazik, arkadaş canlısı ve güler yüzlü bir millet. Buradaki insanlar ziyaretçileri ağırlamaktan, geleneklerini ve kültürel özelliklerini paylaşmaktan memnun olur. Peki Belarus nerede, komşuları hangi ülkeler? Belarus’ta nereleri gezmelisiniz?

Belarus Nerede?

Öncelikle Belarus coğrafi olarak nerede sorusunu yanıtlayalım: Belarus Cumhuriyeti veya diğer ismi ile Beyaz Rusya, Orta Avrupa’da bulunan bir ülke. 207,6 bin kilometrekare alanı bulunan Beyaz Rusya; Polonya, Letonya, Rusya ve Ukrayna ile sınır komşusu. Devlet sınırının toplam uzunluğu 2.969 kilometre. Ülkenin denize erişimi yok. Fakat konumu nedeniyle Avrupa ve diğer kıtalar arasında önemli bir ticaret ve ulaşım ağına sahip.

Belarus Hakkında Bilgiler

Belarus’un başkenti Minsk şehri. Belarus Minsk ülkenin merkezinde yer alır. Minsk, tarih boyunca defalarca yıkılmış ve yeniden inşa edilmiş. En fazla İkinci Dünya Savaşı zamanında zarar görmüş olsa da, bugün Minsk modern bir Avrupa şehri ve ülkenin en büyük yerleşim yeri. Günümüzde Minsk’te 1,9 milyondan fazla insan yaşar. Minsk havaalanı, birkaç büyük tren istasyonu, yeraltı ve iyi gelişmiş bir yol sistemi dahil olmak üzere mükemmel bir ulaşım bağlantısıyla da isminden söz ettirir.