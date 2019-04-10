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Belçika'da kavgaya karışan Türk ikizler, hangi kardeşin ne yaptığı anlaşılamayınca beraat etti

BBC BBC
10.04.2019 09:16 | Son Güncelleme

Belçika'nın Leuven kentinde, İbrahim ve Murat A. adlı ikiz kardeşler, bir yiyecek satış tezgahının önünde yumruklu kavgaya karıştı.

Belçika'da kavgaya karışan Türk ikizler, hangi kardeşin ne yaptığı anlaşılamayınca beraat etti

Her iki kardeş de saldırı ve yaralama suçlarından yargılandı. İkizler, hangi kardeşin ne yaptığı ayırt edilemediği için beraat etti.

28 yaşındaki ikiz kardeşlerden biri 2015 yılının Ekim ayında seyyar tezgahın önünde bisikletten düştü.

Etraftan geçenler buna gülünce, kardeşlerden biri öfkelendi.

Kardeşlerden biri bir adama yumruk attı, bir kardeş diğerini tutmaya çalıştı.

Leuven polisi, daha sonra olay anının güvenlik kamerası kayıtlarını elde etti ancak ikiz kardeşler birbirlerine çok benzediği için, polis de, saldırı kurbanı da hangi kardeşin suçlanacağını ayırt edemedi.

Polis her iki kardeşi de sorguya çağırdı ancak sadece biri ifade vermeye gitti. De Standaard gazetesinin haberine göre ifadesinde, kardeşinin diğer adama saldırmasını önlemeye çalıştığını, daha sonra da yumruğu kendisinin attığını anlattı.

Güvenlik kamerası kayıtları bu kardeşin anlattıklarını doğrulamıyordu ancak polis görüntülerden ikiz kardeşleri ayırt edemedi ve bu nedenle kayıtlar mahkemede delil olarak kullanılamadı.

GÖRGÜ TANIKLARI DA SÖYLEYEMEDİ

Görgü tanıkları da hangi kardeşin yumruk attığını net olarak söyleyemedi.

Mahkeme, her iki kardeşe de ceza vermek için yeterli kanıt olmadığına karar verdi.

Yargıç, "Bir kardeşin, diğerini tutmaya çalıştığı çok net. Bu yüzden saldırgan ya da suç ortağı olarak yargılanamaz" dedi. Polisin, soruşturma sonucu kardeşlerden birinin yumruk attığının net olduğunu ancak hangi kardeş olduğuna net biçimde karar verilemedini belirtti.

İki kardeşin daha önce de mahkemeye çıktıkları ortaya çıktı. 2011'de kardeşlerden birinin şiddet kullanarak soygun yapmak suçundan ertelenmiş hapis cezası aldığı, diğer kardeşinse çelişkili kanıtlar sayesinde beraat ettiği açıklandı.

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Belçika ikizler kardeş lEUVEN İBRAHİM mURAT A.

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