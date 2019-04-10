Belçika'da kavgaya karışan Türk ikizler, hangi kardeşin ne yaptığı anlaşılamayınca beraat etti

Her iki kardeş de saldırı ve yaralama suçlarından yargılandı. İkizler, hangi kardeşin ne yaptığı ayırt edilemediği için beraat etti.

28 yaşındaki ikiz kardeşlerden biri 2015 yılının Ekim ayında seyyar tezgahın önünde bisikletten düştü.

Etraftan geçenler buna gülünce, kardeşlerden biri öfkelendi.

Kardeşlerden biri bir adama yumruk attı, bir kardeş diğerini tutmaya çalıştı.

Leuven polisi, daha sonra olay anının güvenlik kamerası kayıtlarını elde etti ancak ikiz kardeşler birbirlerine çok benzediği için, polis de, saldırı kurbanı da hangi kardeşin suçlanacağını ayırt edemedi.

Polis her iki kardeşi de sorguya çağırdı ancak sadece biri ifade vermeye gitti. De Standaard gazetesinin haberine göre ifadesinde, kardeşinin diğer adama saldırmasını önlemeye çalıştığını, daha sonra da yumruğu kendisinin attığını anlattı.

Güvenlik kamerası kayıtları bu kardeşin anlattıklarını doğrulamıyordu ancak polis görüntülerden ikiz kardeşleri ayırt edemedi ve bu nedenle kayıtlar mahkemede delil olarak kullanılamadı.