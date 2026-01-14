Timsahlar dehşet saçtı! 2 ölü, 3 ağır yaralı

Ulusal medyaya yansıyan haberlere göre Gaza eyaletindeki Chibuto ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası taşan nehirler, timsahların ortaya çıkmasına neden oldu.
Chibuto Kaymakamı Cacilda Banze, su seviyesinin yükselmesiyle timsah saldırılarının arttığını söyledi. Timsah saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Banze, 3 kişinin de ağır yaralandığını bildirdi.
Banze, sel felaketi nedeniyle binlerce kişinin mahsur kaldığını, yoğun yağışlar sonucu 8 yerleşim yeri ile ulaşımın kesildiğini ifade etti. Massingiri Kaymakamı Sergio Costa da bazı bölgelerde ulaşımın yalnızca teknelerle sağlanabildiğini belirtti.
