Timsahlar dehşet saçtı! 2 ölü, 3 ağır yaralı

Ulusal medyaya yansıyan haberlere göre Gaza eyaletindeki Chibuto ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası taşan nehirler, timsahların ortaya çıkmasına neden oldu.

2 ÖLÜ, 3 AĞIR YARALI

Chibuto Kaymakamı Cacilda Banze, su seviyesinin yükselmesiyle timsah saldırılarının arttığını söyledi. Timsah saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Banze, 3 kişinin de ağır yaralandığını bildirdi.

8 YERLEŞİM YERİ İLE ULAŞIM KESİLDİ

Banze, sel felaketi nedeniyle binlerce kişinin mahsur kaldığını, yoğun yağışlar sonucu 8 yerleşim yeri ile ulaşımın kesildiğini ifade etti. Massingiri Kaymakamı Sergio Costa da bazı bölgelerde ulaşımın yalnızca teknelerle sağlanabildiğini belirtti.Kaynak: AA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır