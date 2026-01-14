Mynet Trend

Timsahlar dehşet saçtı! 2 ölü, 3 ağır yaralı

Mozambik'te etkili olan seller nedeniyle ortaya çıkan timsahlar dehşet saçtı. Timsahların saldırısında 2 kişi ölürken, 3 kişi de ağır yaralandı.

Ulusal medyaya yansıyan haberlere göre Gaza eyaletindeki Chibuto ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası taşan nehirler, timsahların ortaya çıkmasına neden oldu.

2 ÖLÜ, 3 AĞIR YARALI

Chibuto Kaymakamı Cacilda Banze, su seviyesinin yükselmesiyle timsah saldırılarının arttığını söyledi. Timsah saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Banze, 3 kişinin de ağır yaralandığını bildirdi.

Timsahlar dehşet saçtı! 2 ölü, 3 ağır yaralı 1

8 YERLEŞİM YERİ İLE ULAŞIM KESİLDİ

Banze, sel felaketi nedeniyle binlerce kişinin mahsur kaldığını, yoğun yağışlar sonucu 8 yerleşim yeri ile ulaşımın kesildiğini ifade etti. Massingiri Kaymakamı Sergio Costa da bazı bölgelerde ulaşımın yalnızca teknelerle sağlanabildiğini belirtti.

