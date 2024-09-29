Belçika'dan geldi! Barış Manço 1991 model kırmızı spor arabası müzede sergilenmek üzere Türkiye'ye getirildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Barış Manço 1960'lı yıllarda Belçika'nın Liege kentine yerleşmişti. Aralıklarla yaşamını burada sürdüren Manço, 1991 model Honda Prelude aracını kullanıyordu. Ancak dünyaca ünlü şarkıcının vefatından sonra araç Belçika'da kaldı. 3 sene önce bölgeyi vuran selde hasar alan araç, Manço'nun oğulları Doğukan ve Batıkan Manço bir depoda bulundu.

Otomobil bulunduktan sonra, Manço'nun ailesi aracı Türkiye'ye getirebilmek için gerekli yasal süreçleri tamamlamak adına çalışmalara başladı. Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle evrak işlemleri tamamlandı.

Manço'nun oğulları, otomobili Belçika'da temizleyip aracı firmaya teslim etti. Daha sonra, Türkiye'de Doğukan Manço tarafından karşılanarak teslim alındı.

Otomobilin mekanik süreçlerinin tamamlanmasının ardından Kadıköy'deki Barış Manço Müzesi'nde sergilenmesi bekleniyor.