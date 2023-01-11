Belçim Bilgin Kürt kadını rolüyle beyaz perdeye dönüyor

Yılmaz Erdoğan'la yaptığı evlilikle akıllara kazınan başarılı oyuncu Belçim Bilgin, yönetmen Mustafa Kotan'ın iddialı filmi Roza'da kamera karşısına geçti.

Belçim Bilgin'e Roza filminde Burak Sevinç, Fikret Kuşkan ve Bahar Şahin gibi isimler eşlik ediyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde çekilen filmde, Şanlıurfa'dan Mersin'e göç eden kürt bir ailenin başından geçenler konu ediniyor.

Roza'da Fate karakterine hayat veren Belçim Bilgin, güzel haberi Instagram hesabında duyurdu. Kürtçe bir müzik eşliğinde set anlarını paylaşan ünlü oyuncu, yeni imajıyla takipçilerinden tam puan aldı.

Aslen Batmanlı bir ailenin kızı olan Belçim Bilgin'e sosyal medyada ''Role ne kadar yakışmışsınız'' ve ''Yine muhteşem bir iş, yine harika oyunculuk'' gibi yorumlar yapıldı.



