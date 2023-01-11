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Belçim Bilgin Kürt kadını rolüyle beyaz perdeye dönüyor

11.01.2023 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Aşk Tesadüfleri Sever, Kelebeğin Rüyası ve Güz Sancısı gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu Belçim Bilgin, beyaz perdeye geri dönüyor. Müjdeyi sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşan Belçim Bilgin, filmde cefakar bir köy kadınına hayat verecek.

Belçim Bilgin Kürt kadını rolüyle beyaz perdeye dönüyor

Yılmaz Erdoğan'la yaptığı evlilikle akıllara kazınan başarılı oyuncu Belçim Bilgin, yönetmen Mustafa Kotan'ın iddialı filmi Roza'da kamera karşısına geçti.

Belçim Bilgin'e Roza filminde Burak Sevinç, Fikret Kuşkan ve Bahar Şahin gibi isimler eşlik ediyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde çekilen filmde, Şanlıurfa'dan Mersin'e göç eden kürt bir ailenin başından geçenler konu ediniyor.

Güzel oyuncu Belçim Bilgin ekranlara geri dönüyor! Müjdeyi sosyal medya hesabında verdi

Roza'da Fate karakterine hayat veren Belçim Bilgin, güzel haberi Instagram hesabında duyurdu. Kürtçe bir müzik eşliğinde set anlarını paylaşan ünlü oyuncu, yeni imajıyla takipçilerinden tam puan aldı.

Güzel oyuncu Belçim Bilgin ekranlara geri dönüyor! Müjdeyi sosyal medya hesabında verdi

Aslen Batmanlı bir ailenin kızı olan Belçim Bilgin'e sosyal medyada ''Role ne kadar yakışmışsınız'' ve ''Yine muhteşem bir iş, yine harika oyunculuk'' gibi yorumlar yapıldı.

Güzel oyuncu Belçim Bilgin ekranlara geri dönüyor! Müjdeyi sosyal medya hesabında verdi

Güzel oyuncu Belçim Bilgin ekranlara geri dönüyor! Müjdeyi sosyal medya hesabında verdi

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