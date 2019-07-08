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Belediye başkanı bir günde 44 kez CİMER'e şikayet edildi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 08.07.2019 10:39 | Son Güncelleme

Ayonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Akharım Belde Belediye Başkanı Eşraf Ünsal, Meclis tarafından alınan imar ve çeşitli hizmet kararları ile ilgili bir günde 44 defa Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet edilmesinden dolayı çalışamamaktan dert yandı.

Belediye başkanı bir günde 44 kez CİMER'e şikayet edildi

Bin 500 nüfuslu Akharım beldesinde AK Parti'den ikinci dönem belediye başkanlığını kazanan Eşref Ünsal, makam odasında Belediye Meclis üyeleri ile birlikte bir açıklama yaptı. Meclis kararları olmasına rağmen bir günde CİMER'e 44 şikâyet yapıldığını anlatan Başkan Ünsal, "Bize iş yaptırmak istemiyorlar. Şu anda valilikte yargılanıyoruz, incelemeler devam ediyor. CİMER’e yapılan şikâyetlerden dolayı normal belediye hizmetlerini yerine getiremiyoruz, zamanımızı öldürüyorlar. Şikâyetler imar ve kasabaya yapılacak hizmetlerle ilgilidir. Bunu yapanlar Akharım’ın yerinde durmasını, hizmet gelmesini istemeyen kişilerdir. Soruşturma sonunda bu haksız şikâyetleri yapanlar hakkında biz de yasal haklarımızı arayacağız" dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar ak parti eşref ünsal cimer şikayet

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