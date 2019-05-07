Belediye başkanına kedi saldırısı kamerada

Meksika'da Culiacan Belediye Başkanı, belediye binasında bir kedinin saldırısına uğradı. Kediyi uzaklaştırmak isteyen belediye başkanı başarılı olamazken, çevredeki bir kişi eline aldığı sandalyeyle kediye vurmaya çalıştı.
Olay anı binada bulunan güvenlik kamerasına yansırken, görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
100'E YAKIN DİKİŞ ATILDI!
Başkanın vücudunda çiziklerle birlikte, 1-2 santimetrelik ısırma yaraları oluşurken, özel bir hastanede 100'e yakın dikiş atılarak tedavi edildi.
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