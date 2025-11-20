Belediye başkanının aracının üzerine düştü! Feci şekilde can verdi

Edinilen bilgiye göre olay sabah saat 06.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi üzerindeki Akbal İnşaat Apartmanı’nda yaşandı. Gazeteci Aykut Küçükkaya’nın annesi ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Fatime Küçükkaya, iddialara göre dengesini kaybederek aşağıya düştü.

KURTARILAMADI

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem’in makam aracı olarak kullandığı park halindeki otomobilin üzerine düşen Küçükkaya, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçükkaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arka camı ve bagajında hasar oluşan 06 EER 625 plakalı otomobil ise olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından tamir için kiralama şirketine geri gönderildi. Morga kaldırılan Fatime Küçükkaya’nın cenazesi yarın öğle namazını müteakiben Devrek ilçesine bağlı Çolakpehlivan Köyü’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.Kaynak: İHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır