Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Belediye başkanının evine saldırdılar! "Ayılara torpil işlemiyor"

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç

Trabzon’un Araklı ilçesinde kış uykusundan uyanıp, yiyecek arayışına giren ayılar, Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi’nin yayladaki evine girip, kapı, pencere ve eşyalara zarar verdi.

İlçenin yüksek kesimlerinde ağır kış şartları sonrası kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulabilmek için Bahçecik Yaylası’na indi. Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi'nin 1800 rakımlı yayla evine giren ayılar, pençe ve dişleriyle kapıları, pencereleri tahrip etti, içerideki eşyaları dağıtıp parçaladı.

AC-KALAN-AYILAR-BELEDIYE-BASKANININ-YAY_720492_213014

Çebi'nin evine pencereden giren ayılar, mutfaktaki malzemelere zarar verdi. Sabah saatlerinde evin bulunduğu bölgeye çıkan mahalleli, durumu fark edip o anları cep telefonuyla görüntüledi.

AC-KALAN-AYILAR-BELEDIYE-BASKANININ-YAY_720494_213014

'AYILARA TORPİL İŞLEMİYOR'

Ayıların evi talan ettiğini fark eden Başkan Çebi'nin akrabalarından Yalçın Çebi, "Coşkun Başkanın evine girmiş. Buraları söküp, yıkmış. Ayı kardeşlere torpil de işlemiyor. Pencereden içeri girmiş, buraları yıkmış. Ayı da işini biliyor. Yazın onlara et atıyorum diye benim evime girmediler" dedi.

AC-KALAN-AYILAR-BELEDIYE-BASKANININ-YAY_720495_213014

AC-KALAN-AYILAR-BELEDIYE-BASKANININ-YAY_720496_213014

(DHA)

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uçağı 10 dakika kimse sürmedi: Pilot tuvalette yardımcı baygın...Uçağı 10 dakika kimse sürmedi: Pilot tuvalette yardımcı baygın...
Türkiye'nin en önemli su kaynakları: Hepsi riskte!Türkiye'nin en önemli su kaynakları: Hepsi riskte!

Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı ayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Şampiyonluk kaçtı, F.Bahçeli yıldızın paylaşımı taraftarı çileden çıkardı!

Şampiyonluk kaçtı, F.Bahçeli yıldızın paylaşımı taraftarı çileden çıkardı!

İlk kez hayata geçirildi! Sabit hızda seyreden araçlarda duyulacak

İlk kez hayata geçirildi! Sabit hızda seyreden araçlarda duyulacak

Belediye başkanının evine saldırdılar!

Belediye başkanının evine saldırdılar!

Uçağı 10 dakika kimse sürmedi: Pilot tuvalette yardımcı baygın...

Uçağı 10 dakika kimse sürmedi: Pilot tuvalette yardımcı baygın...

Yer: Erzurum! 3 bin yıl öncesine dayanıyor...

Yer: Erzurum! 3 bin yıl öncesine dayanıyor...

TikTok fenomeninin acı sonu! Canlı yayın sırasında vuruldu

TikTok fenomeninin acı sonu! Canlı yayın sırasında vuruldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.