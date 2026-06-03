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Belediye harekete geçti! Evlerde panjur dönemi sona eriyor

Son yıllarda güvenlik ve enerji tasarrufu amacıyla birçok evde tercih edilen panjur sistemleri, bazı mahallelerde "görüntü kirliliği oluşturduğu" gerekçesiyle Avustralya'da yasaklandı. Belediyenin aldığı bu karar ise bölgede tartışma yarattı.

Gökçen Kökden

Avustralya'nın Perth kentindeki Stirling Belediyesi, tarihi dokunun korunması amacıyla Mount Lawley, Menora ve Inglewood bölgelerinde dış cepheden görülebilen panjur sistemlerinin kullanımına kısıtlama getirdi.

"TARİHİ DOKUYU BOZUYOR"

Belediye harekete geçti! Evlerde panjur dönemi sona eriyor 1

Belediye yetkilileri, panjurların geleneksel mimariyle uyumlu olmadığını ve tarihi yapıların özgün detaylarını gizlediğini belirtti.

Alınan kararda, bu tür uygulamaların sokakların tarihi görünümüne zarar verdiği ve bölgenin mimari bütünlüğünü olumsuz etkilediği ifade edildi.

Stirling Belediye Başkanı Mark Irwin, bölgelerde tarihi karakteri korumaya yönelik planlama politikalarının bulunduğunu belirterek, son yıllarda panjur kullanımının artmasıyla birlikte vatandaşlardan çok sayıda şikayet geldiğini söyledi.

OYLAMAYLA YASAKLANDI

Belediye meclisinde yapılan oylamada 14'e karşı 1 oyla kabul edilen karar doğrultusunda, belirlenen tarihi bölgelerde yeni panjur montajlarına izin verilmeyecek. Karar kapsamında bazı bölgelerde PVC pencere çerçevelerinin kullanımına yönelik kısıtlamalar da getirildi.

EV SAHİPLERİ TEPKİLİ

Belediye harekete geçti! Evlerde panjur dönemi sona eriyor 2

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Karar bazı ev sahiplerinin tepkisini çekti. Ev geliştirme uzmanı Anthony Drysdale, panjurların estetik amaçla değil güvenlik ve enerji tasarrufu için tercih edildiğini belirterek, "İnsanlar görüntüsünü beğenmeyebilir ancak bu sistemlerin amacı güzel görünmek değil" dedi.

ELEKTRİK FATURASINI DÜŞÜRÜYOR

Uzmanlara göre panjur sistemleri yalnızca güvenlik sağlamıyor. İçerisindeki yalıtım malzemeleri sayesinde yazın serin havanın, kışın ise sıcaklığın içeride daha uzun süre kalmasına yardımcı oluyor. Bu durum klima ve ısıtıcı kullanımını azaltarak enerji tasarrufu sağlayabiliyor.

Drysdale, "Klima kısa süre çalıştırıldıktan sonra bile ev daha uzun süre serin kalabiliyor. Aynı durum kış aylarında da geçerli. Bu da elektrik ve doğalgaz tüketimini azaltıyor" ifadelerini kullandı.

HIRSIZLARA KARŞI EK KORUMA SAĞLIYOR

Uzmanlar panjurların bir diğer avantajının ise güvenlik olduğunu belirtiyor. Pencere ve kapılar için ek bir koruma katmanı oluşturan sistemler, hırsızların eve girmesini zorlaştırabiliyor. Bazı bölgelerde ise yangına dayanıklı panjurlar yeni ev projelerinde zorunlu tutuluyor.

BELEDİYE GERİ ADIM ATMADI

Tüm itirazlara rağmen belediye yönetimi kararın arkasında duruyor. Yetkililer, bireysel tercihlerden çok tarihi mahallelerin bütünlüğünü korumayı hedeflediklerini belirterek, panjurların sokak siluetini bozduğunu ve bazı durumlarda tarihi yapılara kalıcı zarar verebildiğini savundu.

Karar, Avustralya genelinde tarihi bölgelerde modern yapı elemanlarının kullanımıyla ilgili yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Görsel kaynak: WA Home Installations / Facebook

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya yaşam
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