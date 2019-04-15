Belediyeyi AK Parti kazanınca tatlı dağıttı

Malazgirt ilçesinde tatlıcılık yaparak geçimini sağlayan İlhan Güvenir, Malazgirt’te AK Parti'nin belediyeyi 3 oy farkla kazanması üzerine 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan seyyar tezgahta vatandaşlara tatlı dağıttı. Esnaf İlhan Güvenir, tarihi Malazgirt ilçesinde belediyeyi AK Parti'nin kazanmasına çok sevindiğini belirterek, yaklaşık 2 bin 400 kişiye tatlı dağıttığını belirtti. Güvenir, “Seçimlerden önce Ak Parti Belediye Başkan adayımız Cengiz Altın’a bir söz vermiştim. Başkanım dedim; siz belediyeyi kazanın bende çarşı meydanında tatlıcı tezgâhımı kurarak herkese tatlı dağıtacağım demiştim. 3 oy farkla 20 yıllık HDP iktidarını yıkan başkanım Cengiz Altın’ın şerefine yaklaşık 2 bin 400 kişiye tatlı dağıttım. Bizlere bu kutlu zaferi kazandıran tüm Malazgirt halkına Cengiz Altın başkanımız ve ekibine, ilçe teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

"ÇOK ŞÜKÜR İLÇEMİZ ÖZLEDİĞİ BELEDİYECİLİĞE KAVUŞACAK"

31 Mart seçimlerinin tek galibinin Malazgirt olduğunu ifade eden Güvenir, "Çok şükür Sultan Alparslan diyarı ilçemize hizmet gelecek. Çok şükür ilçemiz özlediği belediyecilik hizmetlerine kavuşacak. Umudumuz, temennimiz odur ki güzel ilçemiz 1071 tarihine sahip ilçemizi daha da şenlendirecek daha da güzelleştireceğinden eminiz. Bunun garantisi başkanım vermişti bize. Hayırlısıyla başkan oldu. Alnının akıyla başkan oldu. Bizim tek temennimiz ilçemizi daha güzel yerlere getirmesidir. Tamamıyla kendi imkanlarımızla tatlı yapıp halkımıza dağıttık, hepsine afiyet olsun” dedi.