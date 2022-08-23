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Beleş eş anlamlısı nedir? Beleşin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

22.08.2022 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beleş, dilimizde oldukça sık kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Bu sözcüğe televizyonda ve günlük hayatta oldukça sık bir şekilde denk gelebilirsiniz. Bu da bazen kelimenin anlamının merak edilip araştırma yapılmasına ortam hazırlamaktadır. Bu noktada yapılan araştırmaların ucunun Türk Dil Kurumuna değmesi gerekir.

Beleş eş anlamlısı nedir? Beleşin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türk Dil Kurumunun yayınladığı bilgilere göre "beleş" kelimesinin anlamı kolaylıkla bulunabilir. TDK, yalnızca kelime anlamları odaklı ilerlemezken aynı zamanda kelimelerin kökleri, yazılış şekilleri ve kökenleri hakkında da detaylı araştırmalar yaparak kullanıcılara sunar. Bu özelliğiyle de dilin inceliklerini öğrenmek isteyen kişilerin ilk durak noktası olur. TDK, dil ve kelimeleri kapsayıcı bir şekilde inceleyip kafalarda oluşan sorunların çözümlenmesini istemektedir. Buna ek olarak "beleş" kelimesinin anlamları şunlardır:

  • Karşılıksız, emeksiz, parasız elde edilen.

Beleş kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yukarıdaki madde hâlinde verilen anlamlara dikkat ederek istediğiniz bir cümlede beleş kelimesini kullanabilirsiniz. Ancak bir kelimeyi, cümle içerisinde kullanırken kelimenin anlamına dikkat etmeniz önem taşır. Beleş kelimesinin cümle içerisinde kullanımı ise şu şekildedir:

  • Elinde tuttuğu dondurmayı beleşe elde etmişti.
  • Bu arabayı da beleşe getiren Osman, işinden iyi kâr etti.
  • Bu zamanlarda ne alırsan al beleşe geliyor.

Yukarıdaki maddelenmiş cümlelerde görüldüğü üzere beleş kelimesi kolaylıkla cümle içlerinde kullanılabilmektedir. Bir de beleş eş anlamlısı kelimeler vardır. Beleş kelimesinin eş anlamlısı şu şekildedir:

  • Bedava

Beleş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük bedavadır. Bedava kelimesi, beleş kelimesinin eş anlamı olduğundan cümle içerisinde, beleş yerine kullanılabilir.

Beleş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Beleş kelimesinin eş anlamlıları ile çeşitli cümleler kurulabilmektedir. Bu cümlelere de şu şekilde örnekler verilebilir:

  • Bu ürünü bedava aldığından herhangi bir zarar etmedi.
  • Hep arkadaşlarından geçinirdi ve yediği içtiği her şeyi bedavaya getirirdi.
  • Dükkân babasının olduğu için yemek konusunda para ödemez, bedava yerdi.
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