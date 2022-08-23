İkram eş anlamlısı nedir? İkramın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe, gelişimi boyunca yabancı dillerden beslenmiş, yabancı dilleri beslemiştir. Bu alışverişin hâlâ sürüyor olması da dilimizin zenginliğine zenginlik katar. Özellikle Arapça, Farsça ve Sanskritçe gibi diller en fazla etkilendiğimiz dillerden bazılarıdır. İkram sözcüğü de Türkçeye, Arapçadan geçmiştir. Günlük konuşmalarımızda sıkça yer verdiğimiz bu kelimenin eş anlamlıları da dilimizde yer almıştır. Pek çok kişi ikramın eş anlamlısı olan kelimeleri ve bu kelimelerin yer aldığı örnek cümleleri araştırıyor.

İkram ne demek?

İkram kelimesi Arapça kökenlidir. Kelimenin kökü “kerem”dir. Uzun süre önce dilimize aldığımız bu kelimeyi hâlâ aktif olarak kullanıyoruz. İkram kelimesinin TDK’ye göre anlamı ise şudur:

Konuğu ağırlama.

Bir şeyi armağan olarak verme, sunma.

Alışverişte satıcının alıcıya yaptığı indirim .

Sunulan şey. İkram sözcüğü ile örnek olarak şu cümleleri verebiliriz:

İkram edilen tatlıların hepsini inatla geri çevirdi.

Satıcının bize ikram ettiği peynirlerden dolayı zehirlenip hastaneye yattım.

İkramın eş anlamlısı nedir?

İkram kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüklerden birisi "sunma"dır. Fakat aynı zamanda "ağırlama" kelimesi de ikram kelimesinin eş anlamı olarak kabul edilebilir. Bu sözcüklerin cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilir. Fakat her birinin kullanım sıklığı ve cümle bağlamına göre anlamı birbirinden farklı olabilir. Örneğin ikram, hepsinden daha çok kullanılır. Hatta bazen bazı sözler kalıplaşmış bir hâldedir. Bu yüzden bağlamı kontrol ettikten sonra kelime seçimi yapmak en doğrusudur. İkram kelimesinin eş anlamlıları şu şekildedir:

Sunma

Hediye, armağan

Ağırlama

İkramın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

İkram kelimesinin eş anlamlısı olan ağırlama ve sunma sözcükleri ile örnek cümleler şu şekildedir: