Mynet Trend

Belgrad Ormanı'na atlı koruma

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 09.06.2019 11:29 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, pilot uygulama olarak İstanbul'daki Belgrad Ormanı'nda 'Atlı Orman Koruma' uygulamasını hayata geçirdi. Pilot uygulamanın başarısına göre atlı koruma ekipleri diğer bölgelerde de yaygınlaştırılacak.

Belgrad Ormanı'na atlı koruma

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; atlı koruma ekiplerinin pilot uygulaması İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda başladı. Atlı koruma ekipleri özellikle orman içerisinde yer alan mesire yerlerinde görev yapacak. Atlı koruma ekibinde görev alan orman muhafaza memurlarının bir ay süren at biniciliği eğitimi Emniyet Genel Müdürlüğü at biniciliği eğitmenleri tarafından verildi. Eğitim sonunda atlı koruma ekibi memurlarına at biniciliği sertifikaları verildi.

5be5dd53a0af58ab65e368fed3fa9419

'HAFTA SONLARI GÖREV YAPACAKLAR'

Pilot uygulama kapsamında görev yapacak atlı korumaların Belgrad Ormanı'nda dört at ve altı orman muhafaza memurundan oluştuğunu vurgulayan Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, "Bu ekipler Mart- Eylül ayları arası hafta sonları görev yapacaklar. Pilot atlı koruma uygulamasından alınacak başarıya göre benzer uygulamanın yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları da başlatacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pakdemirli, orman muhafaza memurlarından oluşan atlı koruma ekiplerinin ormanları kanun dışı faaliyetlere karşı korumada kullanılmasının, orman teşkilatının kamuoyunda tanıtımına olumlu katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

Doğaseverlerin saklı bahçesiDoğaseverlerin saklı bahçesi
Şifa arayan oraya koştu! İlçe doldu taştıŞifa arayan oraya koştu! İlçe doldu taştı
Duyan koştu! Sokaktaki genç kızlara...Duyan koştu! Sokaktaki genç kızlara...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
belgrad ormanı atlı koruma

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur uyarısı

Herkes tedirgin! Geceleri ortaya çıkıyor

Herkes tedirgin! Geceleri ortaya çıkıyor

Gece yarısı aile faciası! Çok sayıda ölü var!

Gece yarısı aile faciası! Çok sayıda ölü var!

Domuzlar 2 bin kişinin yaşadığı siteye dadandı

Domuzlar 2 bin kişinin yaşadığı siteye dadandı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Tedirgin eden görüntü! Depremin habercisi mi? Uzman açıkladı

Tedirgin eden görüntü! Depremin habercisi mi? Uzman açıkladı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İlginç olay: Düğün yaptığı eşi evli çıkınca...

İlginç olay: Düğün yaptığı eşi evli çıkınca...

İlahi Rap görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İlahi Rap görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müzik tutkunları yağmur çamur dinlemedi

Hiçbir şey bu eğlencenin tadını bozamadı!

İşte Kenan Evren için yaptırılan köşkün son hali

Kenan Evren için yaptırıldı, son hali...

Şifa arayanlar Keramet Ilıcası'na akın etti

Şifa arayan oraya koştu! İlçe doldu taştı

Kocaeli'de genç kızlara laf attığı iddia edilen gruba linç girişimi

Duyan koştu! Sokaktaki genç kızlara...

Bin 400 kiloluk boğa rekora koşuyor

Tam bin 400 kilo! 'Paşa' rekora koşuyor

Beykoz'da restoranları yanan iki kardeş arasında kavga

Beykoz'da restoranları yanan iki kardeş birbirine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.