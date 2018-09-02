Belhanda'dan Galatasaraylı taraftara şok cevap: Annene gidiyorum

Trabzonspor-Galatasaray maçının 30. dakikasında Yusuf Yazıcı'ya yaptığı sert hareket sonrası direkt kırmızı kart görerek Galatasaray'ı 10 kişi bırakan Younes Belhanda geceye damgasını vurdu.
Galatasaraylı taraftarlar, İstanbul'a dönmek için Trabzon havalimanına geldiğinde Belhanda'ya tepki gösterdi. Bir taraftar, "Go home! (Evine git) Olmadı" diyerek Faslı futbolcuyu protesto etti. Belhanda'nın ise taraftara Arapça olarak "Annene gidiyorum" cevabını verdiği iddia edildi.
Galatasaraylı taraftar: "Belhanda evine git"— Süper Lig (@TFFSuperLig) September 2, 2018
Belhanda: "Annene gidiyorum" pic.twitter.com/g5laPoUBBk
Belhanda'nın bu sözünün ardından Galatasaray takımının tercümanı Mert Çetin, araya girdi ve Faslı futbolcuyu sakinleştirerek oradan uzaklaştırdı.
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