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Belhanda Galatasaray'dan ayrılabilir!

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.10.2020 14:16 | Son Güncelleme

Süper Lig ekibi Galatasaray forması giyen Younes Belhanda ile flaş bir gelişme yaşanıyor... Sarı kırmızılı takım Faslı oyuncu için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Belhanda için umutlar tükenmiş değil. Yıldız isme Katar'dan Al Rayyan ve Al Duahil takımı talip olmuştu. Ülkemizde ve Avrupa'da transfer dönemi kapandı; ancak Arap Yarımadası ve Katar'da transfer ayın 25'ine kadar devam ediyor.

Belhanda Galatasaray'dan ayrılabilir!

Galatasaray hareketli saatler... Transfer döneminin bitmesine karşın sarı kırmızılı takımda gönderilecekler listesinin başındaki yerini koruyan Younes Belhanda için de umutlar tükenmiş değil. Sarı kırmızılı yetkililer Faslı oyuncunun satışı için çalışmalarını sürdürüyorlar.

AL RAYYAN VE AL DUAHİL TALİP OLMUŞTU

Belhanda'ya Katar'dan Al Rayyan ve Al Duahil takımı talip olmuş, Giuliuano ile yollarını ayıran Suudi Arabistan kulübü Al Nasr ise temsilciler üzerinden oyuncun transfer koşullarını sormuştu. Belhanda, Fenerbahçe derbisinden sonra, "Şu anda Galatasaray'ın oyuncusuyum. Kaldığım sürece mücadele ederim" diyerek ayrılık olasılığını teyit etmişti.

7 MAÇTA 2 GOL

Galatasaray ile sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Faslı oyuncu; bu sezon forma giydiği 7 maçta 2 gol kaydetti.

(AJANSSPOR)


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