SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor
  4. Belhanda, yaptığı hareketin bedelini çok ağır şekilde ödeyebilir!

Belhanda, yaptığı hareketin bedelini çok ağır şekilde ödeyebilir!

18.11.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PFDK, Adana Demirsporlu Belhanda'ya Alanyaspor maçında rakip oyuncuya yönelik şiddetli hareketi nedeniyle iki maçtan men cezası verdi. Belhanda'nın yaptığı hareket, Adana Demirspor camiası içinde de çok büyük eleştiri almıştı. Adana temsilcisi Belhanda'ya ekstra olarak kulüp disiplin talimatları gereği ceza verebilir.

Belhanda, yaptığı hareketin bedelini çok ağır şekilde ödeyebilir!
Younes Belhanda

Younes Belhanda

FAS Fas
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Belhanda'nın Alanyaspor maçında yaptığı hareketin cezası ağır oldu. Rakip takım oyuncusuna sert bir müdahalede bulunan yıldız oyuncuya 2 maçlık ceza verildi. Bunun yanında Adana Demirspor, disiplin talimatları gereği, Belhanda'ya ekstra bir ceza verebilir.

PFDK'DAN AÇIKLAMA

Adana Demirspor sporcusu Younes Belhanda'nın, 11.11.2022 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakadan men ve 17.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Ne yaptın Belhanda! Böyle faul görülmedi... Hakem direkt oyundan attı, sahadan çıkmadı Ne yaptın Belhanda! Böyle faul görülmedi... Hakem direkt oyundan attı, sahadan çıkmadı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü yıldız Hulk imzayı atmak üzere...Dünyaca ünlü yıldız Hulk imzayı atmak üzere...
Icardi ve Wanda Nara boşandı, herkesin kafası karıştı!Icardi ve Wanda Nara boşandı, herkesin kafası karıştı!
Arda Turan, İstanbul ekibine teknik direktör oluyor!Arda Turan, İstanbul ekibine teknik direktör oluyor!
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor belhanda

En Çok Okunan Haberler

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

'Ekmek aptal toplumların gıdasıdır' diyen Kolivar hakkında karar

'Ekmek aptal toplumların gıdasıdır' diyen Kolivar hakkında karar

Dünya Kupası'na gölge düştü! Şike iddiası...

Dünya Kupası'na gölge düştü! Şike iddiası...

Cristiano Ronaldo futbolu bırakıyor mu?

Cristiano Ronaldo futbolu bırakıyor mu?

Almanya'da Serdar Dursun savaşı!

Almanya'da Serdar Dursun savaşı!

Yerli mi, yabancı mı derken milli maça çıktı!

Yerli mi, yabancı mı derken milli maça çıktı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Sarımsağın etkisi sadece bu şekilde ortaya çıkıyor

Sarımsağın etkisi sadece bu şekilde ortaya çıkıyor

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Sakın geçiştirmeyin: Mide kanserinin habercisi

Sakın geçiştirmeyin: Mide kanserinin habercisi

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.