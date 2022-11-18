Belhanda, yaptığı hareketin bedelini çok ağır şekilde ödeyebilir!

Belhanda'nın Alanyaspor maçında yaptığı hareketin cezası ağır oldu. Rakip takım oyuncusuna sert bir müdahalede bulunan yıldız oyuncuya 2 maçlık ceza verildi. Bunun yanında Adana Demirspor, disiplin talimatları gereği, Belhanda'ya ekstra bir ceza verebilir.

PFDK'DAN AÇIKLAMA

Adana Demirspor sporcusu Younes Belhanda'nın, 11.11.2022 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakadan men ve 17.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.