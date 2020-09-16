Belini daha ince göstermek için bol kot pantolon giyen ünlüler

Megan McKenna, Chloe Ferry ve Maura Higgins gibi yıldızlar son zamanlarda sosyal medya sayfalarında büyük beden kot pantolonlarıyla görünüyorlar.

Natalya Wright, bol kotu ile ince belini ortaya çıkardı.

27 yaşındaki Megan McKenna, In The Style adlı koleksiyonunu tanıtmak için Ağustos ayında paylaştığı fotoğrafta bol bir kot pantolon giymeyi tercih etti. Eski reality şov yıldızı, kot pantolonunu beyaz bir üstle birleştirerek biçimli karnını ortaya çıkardı.

Molly-May Hauge bu hafta kot pantolonu ile Milano’da poz verdi.



Chloe Ferry, bol kot pantolon tercih edenlerden.



Megan, kot pantolonda büyük beden tercih eden tek ünlü değil. Love Island yıldızı Molly-May Hauge da bu hafta İtalya’da bol kesim kot pantolonu ile görüntülendi.

Zara McDermott’un son Instagram postlarında ince beli dikkat çekiyor.



Jesy Nelson evinde verdiği pozda oldukça bol kesim bir kot pantolonla görülüyor.



Chloe Ferry de geçtiğimiz günlerde Instagram’da paylaştığı hikayesinde benzer bir poz vererek soluk mavi kot pantolonunu siyah bir kemerle tamamladığı görüldü.