Belini daha ince göstermek için bol kot pantolon giyen ünlüler

Megan McKenna, Chloe Ferry ve Maura Higgins gibi yıldızlar son zamanlarda sosyal medya sayfalarında büyük beden kot pantolonlarıyla görünüyorlar.
Natalya Wright, bol kotu ile ince belini ortaya çıkardı.
27 yaşındaki Megan McKenna, In The Style adlı koleksiyonunu tanıtmak için Ağustos ayında paylaştığı fotoğrafta bol bir kot pantolon giymeyi tercih etti. Eski reality şov yıldızı, kot pantolonunu beyaz bir üstle birleştirerek biçimli karnını ortaya çıkardı.
Molly-May Hauge bu hafta kot pantolonu ile Milano’da poz verdi.
Chloe Ferry, bol kot pantolon tercih edenlerden.
Megan, kot pantolonda büyük beden tercih eden tek ünlü değil. Love Island yıldızı Molly-May Hauge da bu hafta İtalya’da bol kesim kot pantolonu ile görüntülendi.
Zara McDermott’un son Instagram postlarında ince beli dikkat çekiyor.
Jesy Nelson evinde verdiği pozda oldukça bol kesim bir kot pantolonla görülüyor.
Chloe Ferry de geçtiğimiz günlerde Instagram’da paylaştığı hikayesinde benzer bir poz vererek soluk mavi kot pantolonunu siyah bir kemerle tamamladığı görüldü.
Şarkıcı Jesy Nelson evinde gerçekleştirdiği fotoğraf çekiminde oldukça bol, yırtık bir kot pantolon giymeyi tercih etti. 29 yaşındaki pop star, kot pantolonunu göbeği açıkta bırakan bir üstle tamamladı.
Kylie Jenner, bol kesim kot pantolonları minik üstlerle tamamlamayı çok seviyor.
Maura Higgins’in bol kesin siyah-beyaz kot pantolonu.
Kylie Jenner da büyük beden kot pantolonları minik, seksi bir üstle birleştirerek giymeyi seven ünlülerden. Love Island yıldızı Maura Higgins ise mavi renkli kot pantolon trendini, siyah-beyaz pantolon seçimiyle tersine çevirdi.
Love Island yıldızı Siannise Fudge de paça kesimi bol kot pantolon giyen ünlülerden.
Esmer güzeli Maura Higgins, siyah-beyaz kot pantolonu üzerine göbeği açıkta bırakan siyah renkli bir üst giydi, pantolonunun bol beli ise hemen dikkat çekti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum