Belinizi incelten mükemmel karışım: Tarçınlı hibiskus çayı

Ona sihirli karışım desek yeridir çünkü iyi gelmediği bir şey yok gibi :)
Sindirim sistemini düzenleyerek ödemi atmanıza yardımcı olan sihirli çay aynı zamanda karındaki şişkinliği ortadan kaldırarak düz bir görüntüye kavuşmanızı sağlıyor.
Karnınızın boyutunu azaltan ve şişkinliği yok eden çayı hazırlamak için:
1 adet çubuk tarçın
1/2 adet taze zencefil
1 litre su
1 yemek kaşığı hibiskus
1 yemek kaşığı kurutulmuş sinemaki yaprağı
Tüm malzemeleri bir litre suyun içerisine koyun ve kaynatın.
Çay kaynamaya başlayınca kısık ateşe aşın ve 3 dakika bu şekilde bekletin. Ardından ocaktan alıp 5 dakika boyunca soğumaya bırakın.
Çayı süzün ve karışımı bir gün boyunca yemeklerden yarım saat önce tüketin.
15 gün boyunca sihirli çaya devam edin. Sonrasında 1 ay ara verin.
Eğer yüksek tansiyon hastası veya hamileyseniz bu çayı kesinlikle tüketmemelisiniz. Sihirli çaya başlamadan önce muhakkak doktorunuza danışın.
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