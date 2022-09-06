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Belirlemek eş anlamlısı nedir? Belirlemek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

06.09.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, diğer dillerle etkileşimi sonucunda yeni kelimeler almıştır. Alıntı kelimelerin yanı sıra bazı kelimeler de en eski dönemlerden beri Türkçe kökenlidir. Belirlemek kelimesi de bunlardan birisidir. Peki, belirlemenin eş anlamlısı nedir?

Belirlemek eş anlamlısı nedir? Belirlemek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Belirlemek kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Kelimenin ek yapısı "bil-ir-le+mek" şeklindedir. Belirlemek kelimesi Eski Türkçedeki "bil-" fiilinden üremiştir. "Bil-" fiilinden gelen "belgür-" fiilinden türeyerek belirlemek hâlini almıştır. Türkçede ilk defa TDK'nin Felsefe ve Gramer Terimleri sözlüğünde "tayin etmek" anlamıyla yer almıştır.

Belirlemek kelimesinin anlamı nedir?

Belirlemek kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekildedir:

  • Belirli duruma getirmek, belirli kılmak, tayin etmek
  • Yeni bir kavramı, özünü oluşturan ögeleri açıklayarak tanımlamak, sınırlamak
  • Bir kavramı, ayırıcı bir öge ekleyerek sınırlamak, kapsam bakımından daraltmak, genellemek karşıtı

Belirlemek kelimesine örnek cümle vermek gerekirse:

  • Hangi okulu seçeceğini çok öncelerden belirlemişti.
  • Babası belirlediği hediyeyi almayınca babasına darıldı.
  • Annesi artık yeni yaşam biçimine geçiş yapmıştı, hayatını belirlemişti.
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Belirlemek kelimesinin eş anlamı nedir?

Belirlemek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük dört tanedir:

  • Tayin etmek
  • Sınırlamak
  • Muayyen etmek
  • Tespit etmek
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Belirlemenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Belirlemek kelimesinin eş anlamları, cümleye göre farklı anlamlar katabilir. Bu nedenle eş anlamlı kelimeleri kullanmadan önce cümle bağlamına bakmak gerekir.

  • Bu sözlerinin doğruluğunu davranışlarına göre tayin etmek daha akıllıca.
  • Onunla arkadaşlığına bir sınırlama getirmen gerektiğini biliyorsun, değil mi?
  • Annesi en sonunda konuya hâkim olduktan sonra bir muayyen etti.
  • Batan gemiden çıkarılan enkazları kimse tespit edememişti.
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