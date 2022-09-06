Belirlemek eş anlamlısı nedir? Belirlemek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Belirlemek kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Kelimenin ek yapısı "bil-ir-le+mek" şeklindedir. Belirlemek kelimesi Eski Türkçedeki "bil-" fiilinden üremiştir. "Bil-" fiilinden gelen "belgür-" fiilinden türeyerek belirlemek hâlini almıştır. Türkçede ilk defa TDK'nin Felsefe ve Gramer Terimleri sözlüğünde "tayin etmek" anlamıyla yer almıştır.

Belirlemek kelimesinin anlamı nedir?

Belirlemek kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekildedir:

Belirli duruma getirmek, belirli kılmak, tayin etmek

Yeni bir kavramı, özünü oluşturan ögeleri açıklayarak tanımlamak, sınırlamak

Bir kavramı, ayırıcı bir öge ekleyerek sınırlamak, kapsam bakımından daraltmak, genellemek karşıtı

Belirlemek kelimesine örnek cümle vermek gerekirse:

Hangi okulu seçeceğini çok öncelerden belirlemişti.

Babası belirlediği hediyeyi almayınca babasına darıldı.

Annesi artık yeni yaşam biçimine geçiş yapmıştı, hayatını belirlemişti.

Belirlemek kelimesinin eş anlamı nedir?

Belirlemek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük dört tanedir:

Tayin etmek

Sınırlamak

Muayyen etmek

Tespit etmek

Belirlemenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Belirlemek kelimesinin eş anlamları, cümleye göre farklı anlamlar katabilir. Bu nedenle eş anlamlı kelimeleri kullanmadan önce cümle bağlamına bakmak gerekir.

Bu sözlerinin doğruluğunu davranışlarına göre tayin etmek daha akıllıca.

Onunla arkadaşlığına bir sınırlama getirmen gerektiğini biliyorsun, değil mi?

Annesi en sonunda konuya hâkim olduktan sonra bir muayyen etti.

Batan gemiden çıkarılan enkazları kimse tespit edememişti.



