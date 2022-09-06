Çürük eş anlamlısı nedir? Çürük kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Çürük kelimesi, Orta Türkçedeki "çüri-" fiilinden evrilmiştir. "Çüri-" fiili, "bozularak köpüklenmek ve ekşimek" anlamına gelir. Kıpçak Türkçesiyle kaleme alınan Codex Cumanicus adlı eserde "marcedo" şeklinde "ekşimek ve bozulmak" anlamında kullanılmıştır. Çağatay Türkçesinde ise "çürümek, çürülmek" anlamında kullanılmıştır.

Çürük kelimesinin anlamı nedir?

Çürük eş anlamlısı sözcüklerin kavranabilmesi için gerçek anlamının bilinmesi gerekir. Türkçe kökenli çürük kelimesinin anlamlarını şöyle sıralayabiliriz:

Sakat

Dayanaklı ve sağlam olmayan

Sağlam kanıtlara ya da temele dayanmayan

Çürümüş olan

Hastalıklı, iş göremez

Sıkıştırma ya da vurma yüzünden vücutta meydana gelen mor leke.

Çürük kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

Çürük ve sağlam meyvelerin birbirinden ayrılmak gerekiyor ki bozulmasınlar.

İşten izin almak için doktordan çürük raporu almış.

Aldığımız dolap çürük çıktı.

Çürük kelimesinin eş anlamı nedir?

Eş anlamlı kelimeleri, cümlenin anlamına göre kullanmak gerekir. Bazı cümlelerde eş anlamlı kelimeler birbirinin yerini tutmayabilir. Böyle durumlarda cümlenin bağlamına ve anlamına bakmak gerekir. Çürüğün eş anlamlısı olan sözcük listesi:

Sakat

Eften püften (mecaz)

Ezik

Fos

Hastalıklı

Kırık dökük

Yatkın

Çürüğün eş anlamlıları ile örnek cümleler;

Ali’nin satın aldığı ev kırık döküktü.

Dün pazardan aldığımız fındıklar fos çıktı.

Ezik ekmekleri çöpe attık.

Masanın suntası yatkın malmış.

Eften püften bir iskelede oturmuş bekliyordu.

Hastalıklı hislerini lütfen bu evden uzaklaştır.

Dolabın içi o kadar sakattı ki bir tane bile şal asamadım.



