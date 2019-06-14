Belki adlarını hiç duymadınız ama izleyince nefesiniz kesilecek!

Hak ettiği değeri görememiş, az kişinin bildiği muhteşem filmleri sizlere hatırlatmak için bu listeyi hazırladık. Bazı filmler kendini insanlara duyurmayı başaramaz. Popüler filmler listelerinde kendilerine yer bulamazlar, ama izleyenlere “iyi ki izlemişim” dedirten filmlerdendir bunlar. Eğer sıkı bir sinema izleyicisiyseniz veya kıyıda köşede kalmış güzel filmlere aşıksanız bu listedeki her filme bayılacaksınız.

1. Beasts of the Southern Wild (Düşler Diyarı) – 2012 / İMDB: 7.3

2. The Fall (Düşüş) – 2006 / İMDB: 7.9

3. Wandafuru Raifu (Yaşamdan Sonra) – 1998 / İMDB: 7.7

4. Hwal (Yay) – 2005 / İMDB: 7.2

5. Aruitemo Ariutemo (Bitmeyen Yürüyüş) – 2008 / İMDB: 8.0

6. Central do Brasil (Merkez İstasyonu) – 1998 / İMDB: 8.0

7. Nous Trois ou Rien (Üçümüz) – 2015 / İMDB: 7.2

8. Babi Leto (Güz Baharı) – 2001 / İMDB: 7.6

9. Den Brysomme Mannen (Sorun Yaratan Adam) – 2006 / İMDB: 7.4

10. Before I Disappear (Ben Kaybolmadan Önce) – 2014 / İMDB: 7.2

11. Coherence (Paralel Evren) – 2013 / İMDB: 7.2

12. The Broken Circle Breakdown (Kırık Çember) – 2012 / İMDB: 7.8

13. The Lobster (Istakoz) – 2015 / İMDB: 7.1

14. La Cara Oculta (Gizli Oda) – 2011 / İMDB: 7.4

15. Gölgesizler – 2009 / İMDB: 6.6

16. La Migliore Offerta (En İyi Teklif) – 2013 / İMDB: 7.8

17. La Fille Sur le Pont (Köprüdeki Kız) – 1999 / İMDB: 7.6

18. A Guide to Recognizing Your Saints (Hayatındaki Azizleri Keşfetme Kılavuzu) – 2006 / İMDB: 7.0

19. Mandariinid (Mandalina Bahçesi) – 2013 / İMDB: 8.3

20. Le Samourai (Kiralık Katil) – 1967 / İMDB: 8.1

21. Taegukgi Hwinalrimyeo (Kan Kardeşleri) – 2004 / İMDB: 8.1

22. Do-Ga-Ni (Sessizlik) – 2011 / İMDB: 8.1

23. The Man Who Would be King (Kral Olacak Adam) – 1975 / İMDB: 7.9

24. The Changeling (Dehşet) – 1980 / İMDB: 7.3

25. Noviembre (Kasım) – 2003 / İMDB: 7.8





