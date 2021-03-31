Belkıs Özener kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Belkıs Özener biyografisi...

Daha önce Türkan Şoray, Filiz Akın ve Fatma Girik gibi oyuncuların filmlerinde onların yerine seslendirmeler yapmış olan Belkıs Özener, 31 Mart tarihinde yani bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. Peki Belkıs Özener kimdir, nereli ve kaç yaşında?

BELKIS ÖZENER KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

81 yaşında olan ve 28 Mart 1940 İzmir, Kestelli doğumlu olan Belkıs Özener, Erzincanlı yol müteahhidi Mehmet Bey ile Yugoslav göçmeni, dünya güzeli Fatma Hanım’ın üçüncü kızı olarak, en büyük ablası Belma’dan altı, ortanca Gönül (Yazar) Özenginer’den üç buçuk sene sonra doğmuştur. Özener, daha 14 yaşındayken Sabite Tur Gülerman’ın alt kadrosunda yer almak üzere, gizlice turne programını kabul etmiştir.

Tepebaşı Gazinosu’nda Perihan Altındağ’ın alt kadrosunda, günde 2,5 liraya sahneye çıkmaya başlayan Özener, ilk ve tek eşi, üç çocuğunun babası Rauf Köksalan ile orada tanışır. 27 senelik evliliğinde Özener zaman zaman sahneye çıkar.

Evlendikten sonra, Türk Sanat Müziği sanatçısı ablası Gönül Yazar'ın aksine, çok fazla sahne çalışması yapmamıştır. 1967 senesinde Metin Bükey'in teklifiyle ilk defa Sinekli Bakkal filminde Türkan Şoray'ın oynadığı roldeki şarkıyı seslendirmiştir. 100'ü Şoray'ın olmak üzere 300'den fazla şarkıyı Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik gibi oyuncuların filmlerinde onların yerine seslendirmeler yapmıştır. Yeşilçam'ın tarz değiştirdiği yıllarla birlikte mesleğini bırakmıştır. Eserleri 2006 senesinde "Sahibinin Sesinden Yeşilçam Şarkıları" isimli albümde bir araya toplanmıştır.

