Bella Hadid kahve telveli çıplak vücudunu paylaştı

Koronavirüs tüm dünyada etkisini devam ettirirken, iş ve sanat dünyası kontrollü önlemlerle normal hayatına dönmeye başlamıştı. Moda dünyasını da oldukça olumsuz etkileyen salgın, en çok da podyumlarda boy gösteren mankenleri etkiledi.

Karantina döneminde evlerine kapanan ünlü modellerden biri de Bella Hadid. Eve kapandığı dönemde de online olarak çekimlere katılan ve sosyal medyada oldukça aktif olan güzel model nihayet işi için New York'a döndü.

Her anının takipçileriyle paylaşan güzel model geçtiğimiz günlerde işe gitmeden önce banyoda vücudunu kahve telvesi ile fırçaladı. 23 yaşındaki model, kahve televesi ile kapladığı çıplak gövdesini Instagram'ın hikaye kısmında paylaştı.

Ünlü model fotoğraflarını "En iyi arkadaşım bu sabah işe gitmeden önce bana bir kahve fırçası yaptı" diye yazdı.

Yıldız model geçtiğimiz günlerde 14 yaşından beri muzdarip olduğu Lyme hastalığı hakkında bir takım açıklamalarda bulunmuştu. Hadid Hadid, baş ağrısı, beyin sisi, uykusuzluk ve ışığa ve gürültüye karşı hassasiyet de dahil olmak üzere karşılaştığı yaklaşık 30 yaygın semptom yaşadığını belirtmişti.

