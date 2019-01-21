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Bella Hadid: Tanıştıktan sonra heyecandan titremiştim

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.01.2019 14:17 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, ABD eski başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama ile tanışırken heyecanlandığını dile getirerek, "Merhabalaştıktan bir süre sonra heyecandan titremiştim" dedi.

Bella Hadid: Tanıştıktan sonra heyecandan titremiştim

Dünyaca ünlü şarkıcı The Weeknd ile yaşadıkları birliktelikle sık sık gündeme gelen ünlü model Bella Hadid Vogue dergisine konuştu.

Son olarak İtalya'da gerçekleşen Versace defilsinde Emily Ratajkowski ile birlikte podyuma damga vuran Bella Hadid, “Tanışırken heyecanlandığınız ünlü kimdi?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Kesinlikle Michelle Obama! Merhabalaştıktan bir süre sonra heyecandan titremiştim"

Hadid, şimdiye dek tanıdığı en güzel insanın ise sevgilisi The Weeknd olduğunu ve hayatta en çok onun kendisini güldürdüğünü itiraf etii.

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Hadid, geçtiğimiz yıl sonu kendisine 22. yaşı için sürpriz bir kutlama organize eden sevgilisi için, "Bebeğime, güzel aileme ve arkadaşlarıma bu sürprizi çok özel hale getirdikleri için teşekkür ederim. Hayatımın en güzel günüydü" sözlerini dile getirmişti.

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