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Bella Hadid'ten Ashley Graham'a... 2023 Pirelli takvimi tanıtıldı

18.11.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl merakla beklenen Pirelli takviminin 2023 edisyonu Milano’da tanıtıldı. Bu yılın fotoğraflarını Avustralyalı Emma Summerstone çekti. Bella Hadid'ten Ashley Graham'a ünlü isimler takvim için iddialı pozlar verdi.

Bella Hadid'ten Ashley Graham'a... 2023 Pirelli takvimi tanıtıldı

Cara Delavigne, Bella Hadid, Precious Lee, Emily Ratajkowski ve Ashley Graham gibi ünlü isimler bu yıl Pirelli takvimi için bir araya geldi.

Avustralyalı Emma Summerstone ‘Esin Perisine Mektuplar’ temalı takvim için “Esin perisi kelimesinin etimolojik köküne dönmek ve edebiyata, bilime ve sanata katkılarından dolayı bana ilham veren kadınları yeniden canlandırmak istedim” dedi.

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Çekimleri yaz ayları boyunca New York ve Londra’da yapılan takvimde, moda dünyasının tanınmış isimleri, tutkuyla bağlı oldukları farklı kimliklere büründü. Ashley Graham ‘Aktivist‘, Karlie Kloss ‘Teknoloji Bilgini’, Bella Hadid ‘Peri‘, Precious Lee ‘Hikaye Anlatıcısı’, Cara Delavigne ‘Performansçı‘, Emily Ratajkowski ‘Yazar‘ oldu.

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Pirelli takvimi 1964 yılından beri yayımlanıyor.

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Pirelli Takvimi

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