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Bella Thorne cinsel içerikli paylaşım sitesinden ödül aldı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 27.09.2019 13:54 | Son Güncelleme

Disney yapımlarında rol alarak şöhrete kavuşan ve kısa sürede dünyaca ünlü filmlerde oynayan genç aktrist Bella Thorne'un 11 Ekim'de herkesi şaşırtan bir ödül alacağı açıklandı. Cinsel içerikli video paylaşım sitesi, 21 yaşındaki Thorne'a "En iyi cinsel içerikli film yönetmeni" ödülünü alacak.

Bella Thorne cinsel içerikli paylaşım sitesinden ödül aldı

Yaşadığı aşklar, dövmeleri ve sansasyonel açıklamalarıyla uluslararası kamuoyunu bir hayli meşgul eden oyuncu Bella Thorne, hayranlarını şaşkına çevirdi. Oyunculuk kariyerinin ardından bir dönem müzik de yapan 21 yaşındaki oyuncu cinsel içerikli bir video paylaşım sitesi tarafından ödüle layık görüldü.

Geçtiğimiz aylarda tamamladığı “Her&Him” isimli erotik filmi sayesinde Bella Thorne’a 11 Ekim’de ödül verileceği duyuruldu.

Bella Thorne yaptığı basın açıklamasında bu ödülden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

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Cinsel içerikli video paylaşım sitesinin ikinci kere düzenlediği etkinlikte Thorne’un yönetmenliğini yaptığı filmin onurlandırılacağı duyuruldu. Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Thorne, “Bu ödüle layık görüldüğüm için çok onurlandım. Bu tür güzelliklerin yeni bir ışık altında görülmesinden dolayı çok heyecanlıyım” dedi.

Thorne’un ödül alacağı etkinliğin akışı ve tasarımının Kim Kardashian’ın eşi de olan ünlü rapçi Kanye West’in yapacağı açıklanmıştı.

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