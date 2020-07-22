Bella Thorne sevgilisiyle tatilde! Tekne keyif

Karantina kurallarının rahatlaması ile birlikte Bella Thorne, şarkıcı sevgilisi Benjamin Mascolo ile sezonu açtı. Thorne, Mascolo ve bir grup arkadaşı ile denize açıldı.

Meksika'nın gözde tatil kenti Cabo San Lucas'a giden Thorne, önceki gün teknede objektiflere takıldı.



22 yaşındaki oyuncu, gününün çoğunu güneşlenerek değerlendirdi.



Koronavirüs nedeniyle aylardır evinde izole olan Thorne, geçtiğimiz günlerde bahçede güneşlendiği anları takipçileriyle paylaşmıştı.

22 yaşındaki Thorne, fotoğraflarına "Bunu yapmaktan başka yapacak bir şey yok. İşte buradayım. Bunu yapıyorum" notunu düşmüştü.

