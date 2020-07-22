MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bella Thorne sevgilisiyle tatilde! Tekne keyif

Bella Thorne sevgilisiyle tatilde! Tekne keyif

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 16:33 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu Bella Thorne, sevgilisi Benjamin Mascolo ve arkadaşları ile birlikte tatile çıktı.

Bella Thorne sevgilisiyle tatilde! Tekne keyif

Karantina kurallarının rahatlaması ile birlikte Bella Thorne, şarkıcı sevgilisi Benjamin Mascolo ile sezonu açtı. Thorne, Mascolo ve bir grup arkadaşı ile denize açıldı.

Meksika'nın gözde tatil kenti Cabo San Lucas'a giden Thorne, önceki gün teknede objektiflere takıldı.
BGUS_1964203_002

22 yaşındaki oyuncu, gününün çoğunu güneşlenerek değerlendirdi.
BGUS_1964203_054

Koronavirüs nedeniyle aylardır evinde izole olan Thorne, geçtiğimiz günlerde bahçede güneşlendiği anları takipçileriyle paylaşmıştı.

BGUS_1964203_007

22 yaşındaki Thorne, fotoğraflarına "Bunu yapmaktan başka yapacak bir şey yok. İşte buradayım. Bunu yapıyorum" notunu düşmüştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
İbo tepki gösterdi: 'Lan şerefsiz'İbo tepki gösterdi: 'Lan şerefsiz'
Gündemin en çok konuşulan isimlerinden...Gündemin en çok konuşulan isimlerinden...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Cemal Metin Avcı'yı sosyal medya hesabı ele verdi

Cemal Metin Avcı'yı sosyal medya hesabı ele verdi

Vali, ölümden döndü

Vali, ölümden döndü

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

"Penisimi kesmezseniz tekrar yapacağım” demesine rağmen serbest!

"Penisimi kesmezseniz tekrar yapacağım” demesine rağmen serbest!

Annesini pompalı tüfekle öldürdü! Sebebi şoke etti

Annesini pompalı tüfekle öldürdü! Sebebi şoke etti

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Evrim Mert'i kıskandırdı!

Evrim Mert'i kıskandırdı!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kuruluş Osman'da Cüneyt Arkın bombası! İşte oynayacağı karakter

Kuruluş Osman'da Cüneyt Arkın bombası! İşte oynayacağı karakter

Netflix Türkiye tepkisi! 'Biz kadın yasası bekliyorduk...'

Netflix Türkiye tepkisi! 'Biz kadın yasası bekliyorduk...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Berkay Arda Turan'lı yoruma çıldırdı! Şoke eden yanıt

Arda Turan'lı yoruma çıldırdı! 'Seni nasıl oturttuğumu...'

Survivor Ardahan: “Ben Barış’tan daha iyi Survivor’um”

Survivor Ardahan: “Ben Barış’tan daha iyi Survivor’um”

İsmail YK’nın çocukluğu Emma Watson’a benzetildi! Sosyal medyayı salladı

Çocukluk hali Emma Watson ile aynı! Olay fotoğraf

İbrahim Tatlıses'ten katil Cemal Metin Avcı'ya: Lan şerefsiz

İbo tepki gösterdi: 'Lan şerefsiz'

Aybüke Pusat’tan bornozlu paylaşım

Aybüke Pusat’tan bornozlu paylaşım

Haruma Miura evinde ölü bulundu!

'Bizi izlemeye devam edin' yazmıştı! Ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.