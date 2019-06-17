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Bella Thorne'u özel fotoğraflarıyla tehdit ettiler! Bella kendi paylaştı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 17.06.2019 10:34 | Son Güncelleme

Yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Bella Thorne'un çıplak fotoğrafları çalındı. Thorne kendisini tehdit eden hacker'lara karşı böyle tepki verdi.

Bella Thorne'u özel fotoğraflarıyla tehdit ettiler! Bella kendi paylaştı

21 yaşındaki Amerikalı oyuncu ve yazar Bella Thorne, kendisini tehdit eden hacker'lara inat kendi çıplak fotoğraflarını paylaştı,

Ünlü oyuncu ve yazar Bella Thorne, sosyal medyada şok etkisi yaratan bir olaya imza attı. 21 yaşındaki Amerikalı oyuncu, çıplak fotoğraflarını sızdırmakla tehdit edildiğini açıkladı.

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Bununla da kalmayan Thorne, kendisini tehdit edenlerden korkmadığını kanıtlamak için Twitter'da çıplak fotoğraflarını bizzat kendisi paylaştı.

Son derece cesur fotoğraflarını paylaşan Thorne, bilgisayar korsanlarına bir de mesaj gönderdi.

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Thorne, "Benim üzerimde hiçbir gücünüz yok. Sizden korkmuyorum. Bu olanları bir sonraki kitabımda yazacağım" notunu düştü. Bella Thorne, “Son 24 saattir kendi çıplak fotoğraflarımla tehdit ediliyorum. Berbat hissediyorum, gözetlenmiş hissediyorum. Birinin, sadece özel bir insanın görmesini isteyeceğim bir şeyi benden aldığını hissediyorum” dedi.

"HAYATIMI KONTROL EDEMEZSİNİZ"

Thorne, bir erkeğin ‘kendisinden tekrar tekrar faydalanmasına izin vermekten bıktığını’, bu nedenle de fotoğrafları paylaşmaya karar verdiğini dile getirdi.

Thorne, yaşadığı bu olaya yakında çıkarmaya hazırlandığı kitabında da yer vereceğini söyledi.

Hacker ile arasında geçen yazışmaları da ifşa eden 21 yaşındaki ünlü yıldız, “Seni de, benim üzerimde sahip olduğunu düşündüğün gücü de s…m. Benden başka bir şey daha alamayacaksın. Bu gece gücümü yeniden kazandığımı düşünerek daha iyi uyuyabilirim. Hayatımı kontrol edemezsin, asla edemeyeceksin” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ünlü yıldız tehdit ve şantaj olayıyla ilgili FBI ile de temasa geçtiğini açıkladı.

Thorne, bu yılın başında "The Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray" adını verdiği bir şiir kitabı yayınlamıştı.

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