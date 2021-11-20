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Belözoğlu ile Başakşehir durdurulamıyor

20.11.2021 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Başakşehir, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı.

Belözoğlu ile Başakşehir durdurulamıyor
Mahmut Tekdemir

Mahmut Tekdemir

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir
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Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'u ağırladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Medipol Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Gulbrandsen ve 24. dakikada Mahmut Tekdemir kaydetti. Demir Grup Sivasspor'un tek sayısı 59. dakikada penaltıdan Pedro Henrique ile geldi.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, üst üste 5. galibiyetini aldı ve puanını 21'e yükseltti. 4 maçlık beraberlik serisi bu mağlubiyetle son bulan Demir Grup Sivasspor ise 13 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir, gelecek hafta Altay'ı konuk edecek. Demir Grup Sivasspor ise Atakaş Hatayaspor'u ağırlayacak.

EMRE BELÖZOĞLU, 5'TE 5 YAPTI

Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın ayrılığı sonrasında göreve gelen teknik direktör Emre Belözoğlu, çıktığı 5 maçın hepsini kazandı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN %80'LİK ORAN

Süper Lig tarihinde 7+ maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim 15 maçta 12 galibiyet alarak %80'lik oran yakalayan Emre Belözoğlu oldu.

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Başakşehir Emre Belözoğlu
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