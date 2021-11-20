Belözoğlu ile Başakşehir durdurulamıyor

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'u ağırladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Medipol Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Gulbrandsen ve 24. dakikada Mahmut Tekdemir kaydetti. Demir Grup Sivasspor'un tek sayısı 59. dakikada penaltıdan Pedro Henrique ile geldi.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, üst üste 5. galibiyetini aldı ve puanını 21'e yükseltti. 4 maçlık beraberlik serisi bu mağlubiyetle son bulan Demir Grup Sivasspor ise 13 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir, gelecek hafta Altay'ı konuk edecek. Demir Grup Sivasspor ise Atakaş Hatayaspor'u ağırlayacak.

EMRE BELÖZOĞLU, 5'TE 5 YAPTI

Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın ayrılığı sonrasında göreve gelen teknik direktör Emre Belözoğlu, çıktığı 5 maçın hepsini kazandı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN %80'LİK ORAN

Süper Lig tarihinde 7+ maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim 15 maçta 12 galibiyet alarak %80'lik oran yakalayan Emre Belözoğlu oldu.

